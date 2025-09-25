Els pitjors dies de la setmana per anar al supermercat a les comarques gironines
Divendres a la tarda, dissabte i diumenge són els moments menys recomanables per fer la compra per l’afluència de clients i la manca de productes
Escollir el moment adequat per anar al supermercat no sempre és fàcil, però hi ha dies i hores que és millor evitar. El divendres a la tarda és un dels pitjors moments: moltes persones aprofiten l’últim dia laborable per omplir el carret i preparar el cap de setmana, cosa que provoca cues llargues i prestatges mig buits.
El dissabte, i especialment al llarg de tot el dia, la situació encara s’intensifica. Molts clients que no han pogut comprar durant la setmana es concentren en aquesta jornada, fet que incrementa tant l’afluència com la falta d’alguns productes.
També cal evitar el diumenge en aquells establiments que obren. Tot i que es poden trobar preus habituals, la varietat d’articles és més reduïda, ja que les reposicions després de divendres i dissabte encara no s’han fet del tot.
En definitiva, per gaudir d’una compra més tranquil·la i amb més disponibilitat d’aliments i ofertes, és recomanable optar per altres dies laborables de la setmana.
