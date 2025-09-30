Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Pujada bestial de preus als supermercats: aquests són els productes que disparen el seu preu el 2025

Un estudi de l’OCU revela que la cistella de la compra és un 33% més cara que fa quatre anys

Cistell de supermercat

Cistell de supermercat / CC0

Bruna Segura

Girona

El 2025, anar al supermercat costa molt més que fa uns anys. Segons dades de l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU), els preus dels productes bàsics han pujat un 33% respecte al 2021, un augment que impacta de ple a les famílies.

Productes més cars aquest any

El cafè mòlt de barreja és el que més s’ha encarit, amb un increment del 54%. Però no és l’únic:

  • Plàtan de Canàries: +36%
  • Llimona: +33%
  • Ous mitjans: +30%
  • Xocolata amb llet: +29%
  • Filet de vedella (agulla): +22%

En general, els frescos han pujat un 6,7% en l’últim any: fruites i verdures (+8,2%), carn (+7%) i peix (+3,4%).

Els productes que baixen de preu

Tot i la tendència general a l’alça, alguns articles han reduït el seu cost:

  • Oli d’oliva: –53% després de la crisi de preus recent.
  • Sucre: –26%
  • També cauen el suc de taronja, el salmó i la llet condensada.

Una pressió creixent per a les llars catalanes

L’OCU alerta que aquest encariment sostingut afecta directament la cistella bàsica de la compra i pressiona les economies familiars, també a Catalunya i les comarques gironines.

El problema no només són els augments puntuals, sinó la tendència continuada que fa que el cost de l’alimentació sigui cada cop més alt i difícil d’assumir.

Segons l’organització, és fonamental vigilar els preus, comparar establiments i optimitzar les compres per reduir l’impacte d’aquest increment generalitzat.

