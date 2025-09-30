Pujada bestial de preus als supermercats: aquests són els productes que disparen el seu preu el 2025
Un estudi de l’OCU revela que la cistella de la compra és un 33% més cara que fa quatre anys
El 2025, anar al supermercat costa molt més que fa uns anys. Segons dades de l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU), els preus dels productes bàsics han pujat un 33% respecte al 2021, un augment que impacta de ple a les famílies.
Productes més cars aquest any
El cafè mòlt de barreja és el que més s’ha encarit, amb un increment del 54%. Però no és l’únic:
- Plàtan de Canàries: +36%
- Llimona: +33%
- Ous mitjans: +30%
- Xocolata amb llet: +29%
- Filet de vedella (agulla): +22%
En general, els frescos han pujat un 6,7% en l’últim any: fruites i verdures (+8,2%), carn (+7%) i peix (+3,4%).
Els productes que baixen de preu
Tot i la tendència general a l’alça, alguns articles han reduït el seu cost:
- Oli d’oliva: –53% després de la crisi de preus recent.
- Sucre: –26%
- També cauen el suc de taronja, el salmó i la llet condensada.
Una pressió creixent per a les llars catalanes
L’OCU alerta que aquest encariment sostingut afecta directament la cistella bàsica de la compra i pressiona les economies familiars, també a Catalunya i les comarques gironines.
El problema no només són els augments puntuals, sinó la tendència continuada que fa que el cost de l’alimentació sigui cada cop més alt i difícil d’assumir.
Segons l’organització, és fonamental vigilar els preus, comparar establiments i optimitzar les compres per reduir l’impacte d’aquest increment generalitzat.
- Aquests son els concerts que hi haurà a La Copa per Fires de Girona 2025
- Una limusina 'abandonada' a la carretera dels Àngels
- El cas d’un espanyol a Austràlia que s’ha fet viral: “Treballo 15 dies i cobro...”
- Un hospital gironí empata entre els tres més ben valorats de Catalunya
- «Amb l’ajuda de la gent que passava per allà hem pujat 300 tones de material a peu a la rectoria de Sant Aniol d'Aguja»
- Girona és la setena ciutat més cara d’Espanya per viure-hi
- La veïna de Girona Dolors Sureda celebra els 109 anys
- Mor una dona de 91 anys després d'una caiguda al carrer a Figueres