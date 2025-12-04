Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El comerç local de Girona engega la campanya de Nadal amb optimisme

La solidaritat i els xecs regals seran els ingredients destacats que enguany trobaran els clients

La campanya de Nadal és una de les més importants pel comerç local de la ciutat.

El Nadal ja és aquí i una de les millors maneres de celebrar-ho és amb Girona Centre Eix Comercial. L'agrupació que representa el teixit comercial de proximitat més ampli de la ciutat, ha engegat oficialment la campanya de Nadal, considerada la més important de l’any, amb unes previsions optimistes i un conjunt d’accions orientades a dinamitzar les compres i oferir una experiència de qualitat a la clientela.

El Nadal és un moment clau per al comerç local i així ho manifesta també la presidenta de l'entitat, Mercè Ramírez de Cartagena. "Enguany hi arribem amb molt bones perspectives i amb la voluntat de continuar sent un referent de consum de proximitat, seguretat i qualitat”. Ramírez de Cartagena també subratlla que “aquesta és la campanya que marca el ritme de l’any, i el sector l’afronta amb confiança i il·lusió perquè la ciutadania continua valorant l’atenció personalitzada i el servei que ofereixen les botigues del centre de Girona”

Tornen les accions més esperades per la ciutadania

Els xecs regal es consoliden com el gran reclam de la campanya. Aquesta eina d’incentiu directe al consum reforça les compres al comerç de proximitat i és una de les accions més valorades per establiments i clients, durant el mes de desembre i els dies previs a Reis. A més, la setmana del 9 de desembre, Girona Centre impulsarà un sorteig especial de xecs regal a l’Instagram de l’entitat (@gironacentre), organitzat en col·laboració amb el canal @gironasecreta, amb l’objectiu d’ampliar l’abast de la campanya i connectar amb públic actiu a les xarxes.

Un carrer de la zona comercial del centre de Girona ple de gent.

També durant aquesta campanya nadalenca es mantenen els populars tortells de Reis farcits d’euros, una proposta amb més de quinze anys d’història que continua despertant entusiasme entre la clientela. Convertits en un símbol festiu i nadalenc del comerç local, els tortells generen cada any un alt grau de participació gràcies al seu component sorpresa i familiar.

La solidaritat amb els més menuts que suma valor a la campanya

La campanya d’aquest any incorpora també la venda de l’ampolleta solidària, amb un cost de cinc euros, destinada íntegrament a la compra de regals per a infants en situació vulnerable a través de Creu Roja Joventut. Sota el lema “Junts fem realitat el desig més bonic, un regal per a cada infant”, Girona Centre fa una crida a garantir que cap nen es quedi sense la màgia d’un obsequi aquestes festes. Les ampolletes es poden adquirir als comerços adherits a la iniciativa.

Però encara hi ha més al·licents. Una altra de les accions és la Gimcana de Peter Pan, organitzada conjuntament amb el Gran Circ de Nadal “Peter Pan sobre Gel”. Els comerços participants amagaran un Peter Pan als aparadors, i els visitants podran marcar-lo a una butlleta per entrar al sorteig d’entrades per a l’espectacle del Festival del Circ previst per al febrer de 2026. La proposta combina joc, participació i descoberta del comerç, contribuint a reforçar l’ambient nadalenc als carrers.

Per aquest pont de desembre s'espera una gran afluència de visitants i clients als comerços de la ciutat.

Un Nadal que posa en valor l'experiència de compra

Girona Centre Eix Comercial reforça l’ambient de Nadal amb decoració conjunta als establiments, que vol transmetre calidesa i cohesió d’imatge durant les festes. La campanya s’acompanya d’un vídeo promocional, que s’emetrà a la televisió local i a les xarxes socials de l’entitat, en què es comunica la màgia de comprar al centre i l’eixample de Girona i el valor del tracte personalitzat.

La campanya de Nadal, la més important de l'any

Aquest període continua essent estratègic per al comerç de proximitat, ja que concentra una part significativa de l’activitat anual i actua com a impuls imprescindible per a la dinamització del sector. Les expectatives són positives i es preveu un increment de l’afluència a partir del pont de desembre, quan tradicionalment s’inicia el gruix de les compres nadalenques.

Per això, Ramírez de Cartagena remarca també el valor distintiu d’aquesta edició: “Hem volgut posar l’accent en la força del comerç de proximitat per activar la solidaritat i contribuir al benestar social”. A més, subratlla el paper creixent de les xarxes socials com a motor de difusió i participació, que —diu— “ens permeten connectar amb la clientela, reforçar el sentiment de comunitat i donar visibilitat al que el comerç local aporta al Nadal gironí”.

