L'advertiment de Niño Becerra sobre la compra diària que preocupa milions de famílies
L’economista alerta que els preus dels aliments no han deixat de pujar des del 2020 i que la fi de les mesures fiscals torna a carregar la pressió sobre les famílies
L’economista Santiago Niño Becerra ha tornat a posar el focus en una de les principals preocupacions de les llars espanyoles: l’augment persistent del preu dels aliments. Segons explica, la cistella de la compra s’ha encarit de manera continuada des de l’inici de la pandèmia, malgrat que en alguns períodes aquest increment s’hagi percebut menys gràcies a les reduccions fiscals aplicades pel Govern.
Niño Becerra recorda que, quan es parla d’inflació, sovint es compara amb l’any anterior, però el comportament real dels aliments és acumulatiu: “l’alimentació no ha deixat de créixer des del 2020”, assenyala.
Durant dos anys, la baixada de l’IVA en productes bàsics va alleujar parcialment l’impacte, però la fi d’aquesta mesura ha retornat la pressió directament al consumidor. L’economista subratlla també que el sector alimentari s’ha convertit en un negoci especialment rendible per a fabricants, distribuïdors i grans cadenes, gràcies a marges reduïts però a un volum de vendes molt elevat.
Un altre fenomen que considera preocupant és la reduflació, és a dir, productes que mantenen el preu però redueixen la quantitat. Segons l’expert, aquesta pràctica —totalment legal— fa que el consumidor tingui la sensació de pagar el mateix quan, en realitat, s’emporta menys producte.
Niño Becerra destaca també el fort increment del preu d’aliments bàsics, com la carn de vedella, que afirma que ha pujat fins i tot per sobre d’alguns productes de luxe.
La seva conclusió és clara: la pressió sobre el pressupost familiar no s’ha estabilitzat i continuarà condicionant l’economia domèstica en els pròxims anys.
