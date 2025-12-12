Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Pesta porcinaCrim Font de la PólvoraCrim de BellcaireTalls de llum Torre GironellaAgenda cap de setmana
instagramlinkedin

Els consells dels experts per estalviar en la cistella de la compra al Nadal

La cistella ha pujat un 57% en deu anys

Una imatge de la Boqueria de Barcelona

Una imatge de la Boqueria de Barcelona / MANU MITRU

Javier Fidalgo

El Nadal és una època que suposa moltes despeses. Regals als familiars, àpats, amics invisibles a la feina, a l'escola, etc. Així doncs, és un dels pitjors mesos de l'any pel que respecta a despeses familiars.

Segons l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU), la "cistella nadalenca" ha pujat un 57% en 10 anys. En aquest context, és fonamental conèixer les estratègies de màrqueting dels supermercats i poder seleccionar les millors ofertes.

Per aquest motiu, la cadena de supermercats Dia ha elaborat un informe titulat 'La teva butxaca al dia: hàbits de consum i estalvi per Nadal'. Segons l'estudi, el 38% de les famílies gastaran entre 100 i 200 euros als supermercats, mentre que un 33% superarà els 200 euros.

Estratègies de compra per estalviar per Nadal

Durant les festes, els productes més venuts són les carns fresques (62,9%), els mariscs (57%) i els peixos (48%). A més, també augmenta la compra de dolços, congelats i begudes.

En aquest document, la companyia espanyola ofereix recomanacions per aprofitar al màxim el pressupost. En primer lloc, és important definir el menú nadalenc amb antelació, anotant-ne tots els ingredients i establint un límit de despesa.

A continuació, els experts recomanen comprar amb anticipació els productes no peribles. També destaquen la capacitat d'ajustar les racions al nombre de comensals, evitant el malbaratament.

A més, el 38% dels enquestats per Dia admet avançar la compra de supermercats més de dues setmanes. Per la seva banda, un 40% ajusten la despesa planificant les dates i segons el tipus d'aliments.

Finalment, el 77% dels participants reconeixen que cuinaran a casa. Tot i això, un 40% dels enquestats assenyala que afegirà noves receptes, ingredients o sabors per als seus plats.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents