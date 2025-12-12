Els consells dels experts per estalviar en la cistella de la compra al Nadal
La cistella ha pujat un 57% en deu anys
Javier Fidalgo
El Nadal és una època que suposa moltes despeses. Regals als familiars, àpats, amics invisibles a la feina, a l'escola, etc. Així doncs, és un dels pitjors mesos de l'any pel que respecta a despeses familiars.
Segons l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU), la "cistella nadalenca" ha pujat un 57% en 10 anys. En aquest context, és fonamental conèixer les estratègies de màrqueting dels supermercats i poder seleccionar les millors ofertes.
Per aquest motiu, la cadena de supermercats Dia ha elaborat un informe titulat 'La teva butxaca al dia: hàbits de consum i estalvi per Nadal'. Segons l'estudi, el 38% de les famílies gastaran entre 100 i 200 euros als supermercats, mentre que un 33% superarà els 200 euros.
Estratègies de compra per estalviar per Nadal
Durant les festes, els productes més venuts són les carns fresques (62,9%), els mariscs (57%) i els peixos (48%). A més, també augmenta la compra de dolços, congelats i begudes.
En aquest document, la companyia espanyola ofereix recomanacions per aprofitar al màxim el pressupost. En primer lloc, és important definir el menú nadalenc amb antelació, anotant-ne tots els ingredients i establint un límit de despesa.
A continuació, els experts recomanen comprar amb anticipació els productes no peribles. També destaquen la capacitat d'ajustar les racions al nombre de comensals, evitant el malbaratament.
A més, el 38% dels enquestats per Dia admet avançar la compra de supermercats més de dues setmanes. Per la seva banda, un 40% ajusten la despesa planificant les dates i segons el tipus d'aliments.
Finalment, el 77% dels participants reconeixen que cuinaran a casa. Tot i això, un 40% dels enquestats assenyala que afegirà noves receptes, ingredients o sabors per als seus plats.
