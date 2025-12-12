Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un economista expert revela tres trucs clau per estalviar al supermercat

El popular divulgador explica quins hàbits poden reduir de manera significativa el cost de la cistella de la compra, especialment en productes frescos

Bruna Segura

Girona

Amb l’augment continuat del preu dels aliments, moltes famílies busquen fórmules per reduir la despesa sense renunciar a una alimentació equilibrada. En aquest context, l’economista Gabriel García, conegut per la seva activitat a les xarxes socials, ha compartit tres recomanacions que, segons ell, permeten pagar menys cada vegada que es va al supermercat.

El primer consell fa referència al moment òptim per fer la compra. García assegura que els dissabtes a la tarda o al vespre són ideals, sobretot en cadenes com Aldi o Lidl, ja que sovint redueixen el preu dels productes frescos per donar sortida a l’excedent abans de l’inici de setmana.

El segon truc consisteix a evitar les estanteries situades a l’alçada dels ulls. L’economista recorda que és en aquest punt on se situen els articles més cars i rendibles per a les botigues. Per trobar opcions més econòmiques, recomana revisar les baldes superiors i inferiors, on solen col·locar-se alternatives de marca blanca o productes més assequibles.

Finalment, García posa èmfasi en la importància de planificar la compra. Aconsella acudir al supermercat amb una llista clara de necessitats per evitar adquisicions impulsives que encareixen el tiquet final i que sovint no són realment imprescindibles.

Segons l’economista, adoptar aquests tres hàbits pot contribuir de manera notable a reduir la despesa setmanal en alimentació.

