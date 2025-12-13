Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Aquesta és la millor manera d'estalviar en la compra de Nadal 2025 als supermercats catalans

Un nou informe mostra quines estratègies segueixen les famílies de les comarques gironines i de la resta de Catalunya per reduir la despesa durant les festes

Aquesta és la millor manera d'estalviar en la compra de Nadal 2025 als supermercats catalans

Bruna Segura

Girona

En època de Nadal, moltes llars catalanes veuen com s’incrementa notablement la despesa als supermercats. La combinació de celebracions familiars i l’augment de preus dels productes típicament nadalencs fa que la cistella de la compra sigui més cara que en altres moments de l’any. Segons dades de la Organització de Consumidors i Usuaris (OCU), el conjunt de productes nadalencs ha experimentat un increment del 57% en l’última dècada.

En aquest context, la cadena de supermercats Dia ha publicat l’informe “El teu pressupost al dia: hàbits de consum i estalvi per Nadal”, que analitza el comportament de les famílies catalanes durant les festes. Segons l’estudi, un 38% de les llars gastarà entre 100 i 200 euros als supermercats, mentre que un 33% superarà els 200 euros.

Els productes més demandats durant aquestes dates continuen essent les carns fresques, els mariscs i els peixos, seguits pels dolços, els congelats i les begudes. Per reduir la despesa, l’informe recomana diverses estratègies. La primera és planificar amb temps el menú de Nadal, detallant-ne els ingredients i establint un límit de despesa per evitar compres impulsives.

També s’aconsella avançar la compra dels productes no peribles i ajustar les racions al nombre real de comensals per evitar malbaratar menjar. De fet, un 38% de les persones enquestades afirma que comença les compres amb més de dues setmanes d’antelació, mentre que un 40% adapta el pressupost segons el tipus d’aliments i el moment en què els compra.

Finalment, el 77% dels participants assegura que cuinarà a casa durant aquestes festes, tot i que un 40% admet que incorporarà receptes o ingredients nous per donar un toc diferent als àpats nadalencs.

