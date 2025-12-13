Aquesta és la millor manera d'estalviar en la compra de Nadal 2025 als supermercats catalans
Un nou informe mostra quines estratègies segueixen les famílies de les comarques gironines i de la resta de Catalunya per reduir la despesa durant les festes
En època de Nadal, moltes llars catalanes veuen com s’incrementa notablement la despesa als supermercats. La combinació de celebracions familiars i l’augment de preus dels productes típicament nadalencs fa que la cistella de la compra sigui més cara que en altres moments de l’any. Segons dades de la Organització de Consumidors i Usuaris (OCU), el conjunt de productes nadalencs ha experimentat un increment del 57% en l’última dècada.
En aquest context, la cadena de supermercats Dia ha publicat l’informe “El teu pressupost al dia: hàbits de consum i estalvi per Nadal”, que analitza el comportament de les famílies catalanes durant les festes. Segons l’estudi, un 38% de les llars gastarà entre 100 i 200 euros als supermercats, mentre que un 33% superarà els 200 euros.
Els productes més demandats durant aquestes dates continuen essent les carns fresques, els mariscs i els peixos, seguits pels dolços, els congelats i les begudes. Per reduir la despesa, l’informe recomana diverses estratègies. La primera és planificar amb temps el menú de Nadal, detallant-ne els ingredients i establint un límit de despesa per evitar compres impulsives.
També s’aconsella avançar la compra dels productes no peribles i ajustar les racions al nombre real de comensals per evitar malbaratar menjar. De fet, un 38% de les persones enquestades afirma que comença les compres amb més de dues setmanes d’antelació, mentre que un 40% adapta el pressupost segons el tipus d’aliments i el moment en què els compra.
Finalment, el 77% dels participants assegura que cuinarà a casa durant aquestes festes, tot i que un 40% admet que incorporarà receptes o ingredients nous per donar un toc diferent als àpats nadalencs.
