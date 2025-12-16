Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Ikea Gironamascaretesabonament transportparc Jordi VilamitjanaGerard Suñé
instagramlinkedin

Els trucs per estalviar al supermercat: Coneix el millor dia i lloc on trobar els productes més barats

Escollir bé el moment de fer la compra i saber com es distribueixen els productes a les prestatgeries pot ajudar a reduir notablement la despesa setmanal

Els trucs per estalviar al supermercat: Coneix el millor dia i lloc on trobar els productes més barats

Els trucs per estalviar al supermercat: Coneix el millor dia i lloc on trobar els productes més barats / CC0

Bruna Segura

Girona

Amb l’arribada de les festes de Nadal i l’augment habitual dels preus, especialment en els productes frescos, molts consumidors busquen fórmules per estalviar diners sense renunciar a omplir el rebost. En aquest context, els experts en consum i supermercats ofereixen diversos consells pràctics per gastar menys en la compra setmanal.

Un dels factors clau és triar el dia i l’hora adequats per anar al supermercat. Segons diversos especialistes, els dissabtes a la tarda o al vespre solen ser el millor moment per comprar carn, peix, fruita i verdura, ja que molts establiments apliquen descomptes de liquidació per evitar que aquests productes quedin sense vendre abans del tancament del cap de setmana. En alguns supermercats i hipermercats, aquesta situació també es pot donar els diumenges, quan cal reduir excedents abans d’iniciar una nova setmana.

La disposició dels productes a les prestatgeries també influeix directament en la despesa. Els experts expliquen que els articles col·locats a l’alçada dels ulls acostumen a ser més cars, ja que són els que les cadenes volen vendre amb prioritat. Per aquest motiu, recomanen fixar-se en les baldres superiors o inferiors, on sovint es troben opcions més econòmiques o marques blanques.

Finalment, la planificació prèvia de la compra és essencial. Tenir clar quins productes es necessiten i quines marques s’està disposat a comprar ajuda a evitar compres impulsives i a no caure en estratègies de màrqueting pensades per incrementar la despesa. Amb aquests petits gestos, és possible reduir el cost de la compra sense perdre qualitat.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents