Els trucs per estalviar al supermercat: Coneix el millor dia i lloc on trobar els productes més barats
Escollir bé el moment de fer la compra i saber com es distribueixen els productes a les prestatgeries pot ajudar a reduir notablement la despesa setmanal
Amb l’arribada de les festes de Nadal i l’augment habitual dels preus, especialment en els productes frescos, molts consumidors busquen fórmules per estalviar diners sense renunciar a omplir el rebost. En aquest context, els experts en consum i supermercats ofereixen diversos consells pràctics per gastar menys en la compra setmanal.
Un dels factors clau és triar el dia i l’hora adequats per anar al supermercat. Segons diversos especialistes, els dissabtes a la tarda o al vespre solen ser el millor moment per comprar carn, peix, fruita i verdura, ja que molts establiments apliquen descomptes de liquidació per evitar que aquests productes quedin sense vendre abans del tancament del cap de setmana. En alguns supermercats i hipermercats, aquesta situació també es pot donar els diumenges, quan cal reduir excedents abans d’iniciar una nova setmana.
La disposició dels productes a les prestatgeries també influeix directament en la despesa. Els experts expliquen que els articles col·locats a l’alçada dels ulls acostumen a ser més cars, ja que són els que les cadenes volen vendre amb prioritat. Per aquest motiu, recomanen fixar-se en les baldres superiors o inferiors, on sovint es troben opcions més econòmiques o marques blanques.
Finalment, la planificació prèvia de la compra és essencial. Tenir clar quins productes es necessiten i quines marques s’està disposat a comprar ajuda a evitar compres impulsives i a no caure en estratègies de màrqueting pensades per incrementar la despesa. Amb aquests petits gestos, és possible reduir el cost de la compra sense perdre qualitat.
