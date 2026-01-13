Ho has de saber: El truc invisible dels supermercats perquè compris més (sense adonar-te’n)
L’absència de finestres i rellotges no és casual: forma part d’una estratègia pensada per allargar l’estada i incentivar les compres impulsives
Entrar en un supermercat i perdre la noció del temps és una experiència habitual per a molts clients. Lluny de ser una coincidència, aquesta sensació respon a una estratègia comercial estudiada, basada en la psicologia del consum, l’eficiència logística i la rendibilitat del negoci.
Un dels detalls més significatius és la manca de finestres a la majoria de supermercats. Des del punt de vista operatiu, les parets cegues permeten aprofitar tot l’espai disponible, instal·lar prestatgeries de terra a sostre i ampliar l’oferta de productes. A més, un perímetre tancat facilita la vigilància i redueix els punts vulnerables davant robatoris.
També hi ha una raó energètica: sense finestres és més fàcil mantenir una temperatura estable en un espai ple de cambres frigorífiques i línies de fred que funcionen de manera contínua. Això contribueix a una gestió més eficient del consum energètic.
Un altre element clau és l’eliminació de referències temporals. Sense llum natural ni rellotges visibles, el client no percep si és de dia, si plou o si es fa tard. Aquesta desorientació temporal afavoreix estades més llargues i recorreguts més lents pels passadissos, fet que incrementa la probabilitat de compres no planificades, tal com apunten diversos estudis sobre el comportament del consumidor.
Finalment, els supermercats mantenen un control absolut de la il·luminació artificial. La llum està dissenyada per destacar determinats productes —com fruita, verdura, forn o carn— amb tons que els fan semblar més frescos i atractius. Amb llum natural, aquest efecte es reduiria notablement.
Tot plegat demostra que cada detall de l’espai està pensat perquè el client hi passi més temps i compri més, sovint sense ser-ne conscient.
