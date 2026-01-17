Ho has de saber: Els professionals no volen que coneguis aquest truc pel rentaplats
Et pot semblar estrany, però els que ho han provat diuen que funciona
Ficar un drap al rentaplats? Ja sé que sembla una cosa estranya, però t’asseguro que aquest és el truc que els professionals de la neteja no volen que coneguis. De fet, tots els que ho han provat diuen que funciona a les mil meravelles.
El rentaplats és un electrodomèstic que s’utilitza per netejar la vaixella, tasses, plats i altres peces de cuina. Aquests aparells venen en una varietat de mides i estils, des de models compactes per a una sola persona fins a grans models que poden acomodar plats i tasses per a una família nombrosa.
Aquest aparell utilitza aigua calenta i detergent per netejar la vaixella, i generalment inclou un sistema de filtració que ajuda a mantenir l’aigua neta i lliure de partícules. Els rentaplats moderns també poden tenir una varietat de cicles de rentada, des de cicles ràpids per a plats lleugerament bruts fins a cicles més intensos per a plats molt bruts i tacats.
A més, molts també inclouen característiques addicionals, com l’opció d’ajustar la temperatura de l’aigua, la capacitat d’ajustar la posició de les lleixes per acomodar-hi peces de vaixella de diferents mides i la capacitat d’ajustar la quantitat de detergent utilitzada.
L’ús d’un rentaplats pot ser molt eficient i estalviador de temps en comparació amb la rentada a mà de la vaixella. A més, l’aigua calenta i el detergent que es fan servir en un rentaplats solen ser més efectius per eliminar la brutícia i les taques que la rentada a mà. També pot ser més higiènic que rentar la vaixella a mà, ja que l’aigua calenta i el detergent poden matar els gèrmens i bacteris.
Instruccions
No obstant, és important seguir les instruccions del fabricant i utilitzar detergents específics per a rentaplats per assegurar-se que la vaixella es netegi adequadament i que el rentaplats funcioni correctament. També és important mantenir el rentaplats net i lliure de restes de menjar i detergent per assegurar-se que funcioni de manera eficient i prolongar-ne la vida útil.
I hi ha un parell de trucs per millorar el funcionament del rentaplats. El primer l’hauràs de fer abans d’omplir el rentaplats amb els plats, coberts... Tira-hi un bon raig de vinagre de neteja i, ara, sí, omple el rentaplats i posa el programa de neteja. El vinagre ajudarà a millorar l’olor del rentaplats, a més de donar brillantor a la teva cristalleria, i permetrà un assecatge molt més ràpid.
I una vegada acabat el programa, agafa un drap de cuina i col·loca’l a dins del rentaplats. Ajuda’t amb la porta perquè no caigui. Deixa’l una estona i, després, buida el rentaplats. El drap agafarà la humitat del rentaplats, de manera que tot s’eixugarà molt abans.
