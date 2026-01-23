Les millors cerveses de marca blanca del supermercat, segons l’OCU
Algunes cerveses sense marca comercial destaquen pel seu bon gust i una excel·lent relació qualitat-preu
La cervesa és una de les begudes alcohòliques més consumides i un producte habitual al carro de la compra. Davant l’augment general dels preus, molts consumidors opten per les cerveses de marca blanca, que sovint són més econòmiques. Segons l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU), algunes d’aquestes opcions ofereixen una qualitat comparable a la de marques reconegudes.
Entre les millor valorades hi ha dues cerveses de marca pròpia de Lidl: Karlsquell Especial i Argus Lager. Totes dues obtenen una puntuació de 64 sobre 100 en l’avaluació de l’OCU. La Karlsquell té un preu aproximat de 0,39 euros la llauna i destaca per un gust més amarg i intens, mentre que l’Argus, lleugerament més barata (0,36 euros), està pensada per a qui prefereix una cervesa més lleugera i senzilla.
Un esglaó per sobre hi ha la Ramblers Especial de DIA, amb una puntuació de 65 sobre 100. Amb un preu al voltant dels 0,35 euros, l’OCU en destaca la bona relació qualitat-preu, la facilitat de consum i una carbonatació correcta, fet que la converteix en una opció equilibrada per al consum habitual.
La millor valorada dins les marques blanques és la Aurum Especial d’Eroski, que arriba als 70 punts sobre 100 i té un preu aproximat de 0,30 euros la llauna. Segons l’anàlisi, presenta un sabor equilibrat, un amargor moderat i evita sensacions aigualides o aromes estranyes, factors que la situen com la referència principal dins del seu segment.
L’estudi de l’OCU confirma que no totes les cerveses de marca blanca són iguals, però algunes ofereixen una alternativa molt competitiva per a qui vol estalviar sense renunciar a una experiència de consum satisfactòria.
