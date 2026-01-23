Els trucs per estalviar al supermercat: el dia i la prestatgeria on tot és més barat
Escollir bé el moment de fer la compra i fixar-se en la disposició dels productes pot reduir notablement la despesa setmanal
Amb l’arribada de les festes i l’augment habitual dels preus dels productes frescos, molts consumidors busquen fórmules per gastar menys diners al supermercat sense renunciar a omplir el rebost, especialment en èpoques en què els àpats són més abundants.
Els experts en consum i distribució coincideixen que el moment de fer la compra és clau. Segons expliquen, els dissabtes a la tarda o al vespre solen ser el millor moment per trobar descomptes en carn, peix, fruita i verdura, ja que molts establiments apliquen rebaixes de liquidació per evitar que els productes frescos quedin sense vendre en acabar el cap de setmana. En alguns supermercats, aquesta situació també es dona els diumenges, quan cal reduir excedents abans de començar una nova setmana.
Un altre factor determinant és la disposició dels productes a les prestatgeries. Els articles situats a l’altura dels ulls acostumen a ser els més cars, ja que són els que les cadenes volen vendre amb prioritat. Per aquest motiu, es recomana mirar les lleixes superiors o inferiors, on sovint es troben opcions més econòmiques o marques blanques menys visibles però igualment vàlides.
Finalment, els especialistes destaquen la importància de la planificació prèvia. Tenir clar quins productes es necessiten i quines marques s’està disposat a comprar ajuda a evitar compres impulsives i a no caure en estratègies de màrqueting pensades per incrementar la despesa. Una compra conscient i ben planificada pot marcar la diferència en el pressupost familiar.
- Denuncien que l’alcalde de Sant Martí Vell va mentir sobre la informació que tenia respecte a la visita de la família reial al municipi
- Nou intent d'estafa a un veí de Girona amb el pagament de taxes fent-se passar per l'Ajuntament
- Furor pel nou Ikea a Girona: 300 euros per bescanviar pel primer client
- La segona millor pizza de Catalunya és a Blanes
- El gran ensurt de la seva vida: una dona es desperta amb una serp de més de dos metres al llit
- El Pare Pelegrí fa el camí de tornada cap a Tossa acompanyant per centenars de persones
- Tanca Formaticum, el restaurant de Girona especialitzat en la cuina del formatge
- Si el teu fill neix en un d’aquests tres mesos serà més intel·ligent, segons la ciència