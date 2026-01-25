Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Compte: Aquest hàbit comú et pot espatllar la calefacció

Tapar els radiadors amb roba és un error tècnic i energètic que redueix l’eficiència de la calefacció i incrementa el consum

Bruna Segura

Girona

Amb l’arribada de l’hivern, eixugar la roba esdevé un problema habitual a moltes llars. Davant la dificultat de fer-ho a l’exterior, una solució molt estesa és col·locar les peces directament sobre el radiador o fins i tot cobrir-lo del tot. Segons els experts, però, aquest gest aparentment pràctic pot provocar un augment notable del consum energètic i una pitjor sensació de confort.

Així ho adverteix Jorge Morales de Labra, enginyer industrial, que assenyala que tapar els radiadors «destrueix el funcionament per al qual han estat dissenyats». Els sistemes de calefacció per radiadors no només emeten calor, sinó que funcionen gràcies a principis de convecció calculats amb precisió.

Els radiadors permeten que l’aire fred entri per la part inferior, s’escalfi en contacte amb les superfícies metàl·liques i pugi cap amunt, distribuint la calor de manera homogènia per l’habitació. Quan s’hi col·loca roba al damunt, aquest circuit d’aire es bloqueja: la calor queda atrapada, l’estança triga més a escalfar-se i la calefacció ha de treballar més estona per obtenir el mateix resultat.

Segons Morales, cobrir completament un radiador és especialment perjudicial, ja que redueix l’eficiència del sistema i empitjora el confort tèrmic sense cap benefici real.

L’enginyer reconeix que a l’hivern eixugar la roba dins de casa és sovint inevitable, especialment en dies de fred, pluja o humitat elevada. El problema, però, no és eixugar la roba a l’interior, sinó fer-ho interferint amb el funcionament de la calefacció.

La solució més senzilla i econòmica passa per no tapar el radiador. Un mètode clàssic és col·locar una cadira davant del radiador i estendre-hi la roba, permetent que l’aire calent circuli amb normalitat. També existeixen estenedors i suports específics per a radiadors, que mantenen les peces separades i minimitzen la pèrdua d’eficiència.

Aquests sistemes permeten eixugar la roba a l’hivern sense disparar la factura de la calefacció, combinant practicitat, estalvi energètic i confort a la llar.

