El botó desconegut de la rentadora: t’ajuda a estalviar a la factura de la llum
Ajustar la temperatura del rentat i aprofitar els programes de baixa temperatura pot reduir el consum elèctric i, de retruc, l’impacte ambiental
Les factures d’energia s’han enfilat fins a nivells molt alts, i això ha fet que moltes llars tinguin l’estalvi domèstic com una prioritat. A l’hora de retallar consum, una de les claus és treure el màxim profit dels electrodomèstics. I en el cas de la rentadora, hi ha hàbits senzills que poden ajudar a rebaixar la despesa.
Segons l’Institut Català d’Energia, una de les mesures més eficients és ajustar la temperatura del rentat. El motiu és clar: aproximadament el 85% de l’energia que fa servir la rentadora es destina a escalfar l’aigua. Per això, escollir programes a baixa temperatura no només ajuda a consumir menys, sinó que també té un efecte positiu sobre el medi ambient.
Per estalviar de manera òptima, els especialistes recomanen rentar a 30 o 40 graus sempre que es pugui, especialment amb càrregues lleugeres o roba delicada. Les dades també hi donen suport: l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) assenyala que les rentadores poden representar fins a un 8% del consum energètic anual d’una llar i, si s’hi suma l’ús de l’assecadora, la xifra pot arribar a l’11%. Això converteix aquest aparell en un dels elements que més poden pesar en el consum elèctric de casa.
Altres recomanacions per gastar menys
A banda d’abaixar la temperatura, hi ha altres pràctiques que ajuden a estalviar:
- Omple la rentadora abans d’engegar-la, sempre sense sobrecarregar-la.
- Fes servir detergents concentrats i biodegradables. A més de ser més respectuosos amb el medi, poden ajudar a dosificar millor i evitar malbaratar producte.
- Evita l’ús excessiu de productes (suavitzants i additius) si no són necessaris.
- Si tens tarifa amb discriminació horària, aprofita les hores de menor cost energètic per posar la rentadora.
