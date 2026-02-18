No paguis de més al supermercat: el truc que et pot fer estalviar fins al 50% en la compra
Els descomptes d’última hora en productes a punt de caducar poden rebaixar molt el tiquet, sobretot abans de tancar
La inflació continua notant-se a les llars i, per a moltes famílies, anar al supermercat ja no és una simple rutina: és un exercici de càlcul constant. El preu dels productes bàsics s’ha enfilat i això ha reduït la capacitat d’estalvi, especialment quan es tracta d’alimentació.
En aquest context, cada cop més consumidors busquen fórmules per retallar la despesa sense abaixar la qualitat. I aquí és on entra un hàbit que pot marcar diferències: aprofitar els productes amb rebaixa per “consum proper”.
El truc: caçar les etiquetes de “preu rebaixat”
Moltes cadenes apliquen descomptes a articles que s’acosten a la data de caducitat o de consum preferent. Normalment els identifiquen amb etiquetes ben visibles del tipus “baixada de preu”, “últimes unitats” o “consum proper”. L’objectiu és clar: donar sortida ràpida a l’estoc i evitar pèrdues.
Aquesta pràctica, que sovint s’associa al “comprar més barat” canviant de marca o de gamma, s’ha estès perquè permet trobar autèntiques oportunitats, especialment en producte fresc.
Quan convé anar-hi?
Les millors rebaixes acostumen a aparèixer a les últimes hores abans del tancament, quan el supermercat vol deixar el mínim gènere possible per a l’endemà. I hi ha un moment especialment interessant: el tram final del dissabte. Com que molts establiments tanquen diumenge, els descomptes poden ser més agressius per buidar càmeres i lineals.
Un estalvi que també redueix el malbaratament
A banda del preu, aquesta estratègia té un altre efecte positiu: ajuda a evitar que es llencin aliments. Cada dia es desaprofiten molts productes, sobretot frescos, i aquestes rebaixes els donen una segona oportunitat.
Consell pràctic per a casa
Si trobes una bona oferta d’aquestes, la clau és planificar-ho bé: comprar només el que puguis consumir aviat o bé congelar-ho (si és adequat) per allargar-ne la vida. Amb un parell d’hàbits així, el tiquet pot baixar de manera notable i el rebost ho agraeix.
