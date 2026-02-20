Alerta per gominoles amb CBD a la venda: risc per als menors?
L’OCU demana a l’Aesan que en revisi la legalitat mentre creix la preocupació per l’atractiu d’aquestes llaminadures amb cannabidiol entre infants i adolescents
L'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha alertat l’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (Aesan) per la venda en una botiga física d’unes gominoles amb cannabidiol (CBD) comercialitzades com a complement alimentari. Es tracta de les CBD Gummies - Mixed Fruit Flavour Cubes de la marca Orange County CBD, que contenen 16,6 mil·ligrams de CBD per unitat i recomanen consumir-ne entre una i tres al dia.
Què és el CBD i per què genera controvèrsia?
El CBD és un compost derivat del cànnabis que no té efectes psicoactius ni addictius com el THC. Tot i això, a la Unió Europea és considerat un “nou aliment”, cosa que implica que necessita una autorització específica abans de poder-se vendre com a ingredient en complements alimentaris. Segons l’OCU, aquesta autorització no s’ha concedit actualment per a aquest ús.
Per què s’haurien de retirar?
L’OCU demana a l’Aesan que verifiqui si el producte compleix la normativa i, si no és així, que en retiri la comercialització. L’organització adverteix que, més enllà del debat sobre els possibles beneficis del CBD, la seva venda en forma de gominola pot resultar especialment atractiva per a nens i adolescents, un fet preocupant en un context d’alerta per l’inici precoç del consum de substàncies vinculades al cànnabis.
Per què es continuen venent?
El buit legal i la popularització del CBD —present en olis, cremes i fins i tot aliments— han afavorit que alguns productes arribin al mercat abans de tenir una regulació clara. La seva imatge associada al benestar i a efectes relaxants ha impulsat una moda que sovint es mou en una zona grisa normativa.
És realment saludable o és un placebo?
Els estudis sobre el CBD apunten a possibles efectes en l’ansietat o el dolor, però l’evidència científica en complements alimentaris és limitada i les dosis varien molt segons el producte. Això obre el debat: estem davant d’un ingredient amb potencial terapèutic o d’una tendència de màrqueting que pot generar una falsa percepció de seguretat? L’OCU insisteix que, fins que no hi hagi autorització i garanties clares, cal prudència, especialment quan el format pot confondre’s amb una llaminadura.
