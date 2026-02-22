Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Aquest és el dia que tothom tria per fer la compra… i per què és un error monumental

Si vols evitar cues eternes i prestatges mig buits, el cap de setmana és la trampa: aquests són els moments que més et compliquen la vida

Aquest és el dia que tothom tria per fer la compra… i per què és un error monumental / CC0

Bruna Segura

Girona

Triar quan anar al supermercat sembla una decisió menor… fins que t’hi veus atrapat entre passadissos plens, caixes col·lapsades i aquell producte que just avui “no hi ha”. A les comarques gironines, el patró es repeteix setmana rere setmana, i el febrer del 2026 no és cap excepció: hi ha franges que concentren massa gent i deixen menys marge perquè el súper reposi amb calma.

Els pitjors moments (si vols una compra ràpida i completa)

Divendres a la tarda

És el “tret de sortida” del cap de setmana. Molta gent surt de treballar i aprofita per omplir el carro: resultat? cues llargues, més estrès i seccions on ja es nota que el ritme de compra va per davant de la reposició.

Dissabte (pràcticament tot el dia)

El dissabte és el rei de l’afluència. Qui no ha pogut comprar entre setmana s’hi concentra, i això es tradueix en més gent, més esperes i menys disponibilitat d’alguns bàsics, sobretot en hores punta.

Diumenge (als establiments que obren)

Tot i que pots trobar preus similars, el problema acostuma a ser un altre: menys varietat. Després de divendres i dissabte, encara hi ha parts de la botiga que no s’han acabat de recuperar, i es nota.

L’alternativa “intel·ligent” per comprar tranquil

Si el que busques és fer-ho ràpid, amb més oferta i menys soroll, la jugada acostuma a ser senzilla: dies laborables i, si pots, en hores menys habituals (matins o migdies). Normalment hi ha menys gent i la sensació és que la botiga està més “endreçada” i completa.

En resum: si vas tard i amb pressa, el cap de setmana et castiga. Si hi vas quan tothom no hi va, el súper et premia. I això sí que és una oferta.

