Aquest és el dia que tothom tria per fer la compra… i per què és un error monumental
Si vols evitar cues eternes i prestatges mig buits, el cap de setmana és la trampa: aquests són els moments que més et compliquen la vida
Triar quan anar al supermercat sembla una decisió menor… fins que t’hi veus atrapat entre passadissos plens, caixes col·lapsades i aquell producte que just avui “no hi ha”. A les comarques gironines, el patró es repeteix setmana rere setmana, i el febrer del 2026 no és cap excepció: hi ha franges que concentren massa gent i deixen menys marge perquè el súper reposi amb calma.
Els pitjors moments (si vols una compra ràpida i completa)
Divendres a la tarda
És el “tret de sortida” del cap de setmana. Molta gent surt de treballar i aprofita per omplir el carro: resultat? cues llargues, més estrès i seccions on ja es nota que el ritme de compra va per davant de la reposició.
Dissabte (pràcticament tot el dia)
El dissabte és el rei de l’afluència. Qui no ha pogut comprar entre setmana s’hi concentra, i això es tradueix en més gent, més esperes i menys disponibilitat d’alguns bàsics, sobretot en hores punta.
Diumenge (als establiments que obren)
Tot i que pots trobar preus similars, el problema acostuma a ser un altre: menys varietat. Després de divendres i dissabte, encara hi ha parts de la botiga que no s’han acabat de recuperar, i es nota.
L’alternativa “intel·ligent” per comprar tranquil
Si el que busques és fer-ho ràpid, amb més oferta i menys soroll, la jugada acostuma a ser senzilla: dies laborables i, si pots, en hores menys habituals (matins o migdies). Normalment hi ha menys gent i la sensació és que la botiga està més “endreçada” i completa.
En resum: si vas tard i amb pressa, el cap de setmana et castiga. Si hi vas quan tothom no hi va, el súper et premia. I això sí que és una oferta.
- Una veïna de la Bisbal denuncia que fa 20 anys que paga per un pis on l'Ajuntament no li permet ni viure ni reformar
- Un veí de Mont-ras alerta d’un 'amagatall' en una olivera i els Mossos hi troben cocaïna i haixix
- Carta d'un lector: 'No puc tolerar que aquest regidor de l'Ajuntament em digui literalment «m’estàs tocant els collons ja»
- La passió pel 'cheesecake' torna a portar cues al centre de Girona
- Joan Cardona: 'Vaig abraçar l'Oriol i li vaig dir 'nen, això que has fet és increïble'
- Rescaten dos menors que havien relliscat en un barranc de nit al Ripollès
- Mor per accident dins de l'hospital i troben el cos quatre dies més tard
- Maison Marcel, la casa dels dolços artesanals d’autor