Alerta sanitària: Aquesta coneguda crema pot estar contaminada per microorganismes i provocar infeccions
L’AEMPS demana la retirada immediata d’un lot de Dolebalm en detectar-hi Staphylococcus aureus i recomana deixar d’utilitzar-lo i retornar-lo
L’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha emès una alerta després de detectar un microorganisme infecciós en una crema analgèsica.
Segons l’agència, un lot d’un producte indicat per alleujar dolors musculars i articulars estaria contaminat pel bacteri Staphylococcus aureus, fet que “podria suposar un risc” sobretot per a persones amb problemes de salut o amb el sistema immunitari debilitat. Es tracta d’una crema que acostuma a utilitzar-se tant en l’àmbit esportiu com per part de persones grans.
El producte afectat és el lot U01 de Dolebalm, de la marca Pirinherbsan, comercialitzat en diferents formats: pots de 1.000 ml i 250 ml, i tubs de 200 ml i 60 ml. La crema estaria fabricada per l’empresa Greensoft Health@Wellness Phytoaids, S.L., i la responsable de comercialització és la distribuïdora Global Comarcos, S.L.
Què recomanen les autoritats sanitàries
L’AEMPS sol·licita la retirada immediata del producte del mercat. També demana als punts de venda que revisin l’estoc i retirin totes les unitats del lot afectat.
Pel que fa als consumidors, la recomanació és clara: deixar d’utilitzar la crema i retornar-la al punt de compra més proper. Si la botiga o establiment no n’accepta la devolució, s’indica que cal adreçar-se a l’empresa responsable.
