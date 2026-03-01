Alerta: No compris aquestes llaunes de tonyina, poden contenir mercuri
La especialista nutricional Blanca García recomana fixar-se en l’etiqueta i moderar el consum: l’excés de tonyina pot augmentar l’exposició a metalls pesants
La tonyina és un dels peixos més consumits del món, no només pel gust: aporta proteïna d’alta qualitat i omega-3, beneficiosos per al cor, el cervell i el sistema immunitari. Però, com passa amb altres peixos grans, també pot contenir mercuri, un metall que s’acumula als teixits.
Aquest contaminant és present de manera natural al mar i tendeix a concentrar-se més a mesura que els peixos creixen i pugen a la cadena alimentària. Per això, espècies com la tonyina o el peix espasa acostumen a tenir més mercuri que els peixos petits.
En el cas de la tonyina en conserva —molt habitual en dietes altes en proteïna— també cal prudència. Tot i que els nivells estan controlats, un consum molt elevat (com prendre moltes llaunes cada setmana) pot ser excessiu, i convé moderar-ne la freqüència.
Com triar una tonyina més segura (segons Blanca García)
La nutricionista Blanca García (@blancanutri) ha explicat en una entrevista a COPE alguns consells per escollir opcions més segures:
- Mira l’etiqueta: recomana triar llaunes que indiquin “tonyina” i no “tonyina clara”, perquè, segons ella, acostuma a provenir d’una espècie més petita i, per tant, amb menys càrrega de metall pesant.
- Millor en pot de vidre que en llauna: per reduir l’exposició a metalls associats a l’envàs, aconsella prioritzar el vidre quan sigui possible.
- Tipus de preparació:
- la tonyina al natural li sembla una molt bona opció;
- la tonyina en escabetx pot portar una mica d’oli (habitualment de gira-sol), però en poca quantitat;
- si es tria en oli, suggereix optar per oli d’oliva verge, de més qualitat.
Quanta tonyina és “massa”?
Finalment, la nutricionista adverteix sobre la freqüència: el més recomanable és no superar una o dues llaunes de tonyina a la setmana, especialment si es consumeixen altres peixos grans amb regularitat.
