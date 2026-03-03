Aquests son els 5 millors pans de motlle del supermercat, segons l’OCU
Si busques un bon pa de motlle per fer un biquini o un entrepà ràpid, l’OCU ha analitzat quines opcions ofereixen millor qualitat
El pa de motlle és un bàsic que gairebé mai falta a casa, sobretot quan toca improvisar un esmorzar, un berenar o un sopar ràpid. Ara bé, no tots els pans de motlle tenen la mateixa qualitat. Per això l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha revisat diferents productes per assenyalar quines són les alternatives més ben valorades del supermercat.
Les opcions millor puntuades per l’OCU
5) Dulcesol – pa de motlle blanc
Rep 72 punts sobre 100. L’OCU destaca que, tot i ser un pa blanc senzill, té bona textura i bon gust.
4) El Horno (Aldi) – pa de motlle blanc
També obté 72 punts sobre 100. Es valora especialment que és un pa blanc econòmic amb una bona relació qualitat-preu.
3) Bimbo – pa de motlle amb un 51% de farina integral
Assolix 73 punts sobre 100. Es presenta com una opció “pont” per a qui vol un terme mig entre el pa blanc i l’integral.
2) Bimbo – “Silueta 100% integral de 8 cereals”
Aconsegueix 74 punts sobre 100. L’OCU en subratlla l’aportació de fibra i nutrients, i una textura més consistent.
1) Bimbo – pa de motlle blanc gran
És el millor valorat, amb 76 punts sobre 100. Segons l’OCU, destaca per la textura i el sabor, perquè no s’esmicola fàcilment i perquè manté un bon equilibri entre qualitat i preu.
En conjunt, la selecció indica que els pans de motlle més ben valorats solen combinar preu assequible, bona textura i gust, i en alguns casos un perfil nutricional més interessant (especialment els integrals).
