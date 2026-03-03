Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Aquests son els 5 millors pans de motlle del supermercat, segons l’OCU

Si busques un bon pa de motlle per fer un biquini o un entrepà ràpid, l’OCU ha analitzat quines opcions ofereixen millor qualitat

Bruna Segura

Girona

El pa de motlle és un bàsic que gairebé mai falta a casa, sobretot quan toca improvisar un esmorzar, un berenar o un sopar ràpid. Ara bé, no tots els pans de motlle tenen la mateixa qualitat. Per això l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha revisat diferents productes per assenyalar quines són les alternatives més ben valorades del supermercat.

Les opcions millor puntuades per l’OCU

5) Dulcesol – pa de motlle blanc

Rep 72 punts sobre 100. L’OCU destaca que, tot i ser un pa blanc senzill, té bona textura i bon gust.

4) El Horno (Aldi) – pa de motlle blanc

També obté 72 punts sobre 100. Es valora especialment que és un pa blanc econòmic amb una bona relació qualitat-preu.

3) Bimbo – pa de motlle amb un 51% de farina integral

Assolix 73 punts sobre 100. Es presenta com una opció “pont” per a qui vol un terme mig entre el pa blanc i l’integral.

2) Bimbo – “Silueta 100% integral de 8 cereals”

Aconsegueix 74 punts sobre 100. L’OCU en subratlla l’aportació de fibra i nutrients, i una textura més consistent.

1) Bimbo – pa de motlle blanc gran

És el millor valorat, amb 76 punts sobre 100. Segons l’OCU, destaca per la textura i el sabor, perquè no s’esmicola fàcilment i perquè manté un bon equilibri entre qualitat i preu.

En conjunt, la selecció indica que els pans de motlle més ben valorats solen combinar preu assequible, bona textura i gust, i en alguns casos un perfil nutricional més interessant (especialment els integrals).

