Les 5 millors truites de patata del supermercat, segons l’OCU
L’OCU ha analitzat 33 truites preparades i destaca cinc opcions que poden “treure d’un apuro” quan no hi ha temps de cuinar
La truita de patates és un dels plats més emblemàtics de l’Estat espanyol. Però no sempre hi ha temps (o ganes) de preparar-la a casa. En aquests casos, les truites refrigerades del supermercat poden ser una solució ràpida, tot i que no totes surten bé.
Segons la notícia, l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) va analitzar fins a 33 truites de patata i en va elaborar un top 5. També s’hi assenyala que 22 van suspendre, sobretot per problemes de textura o per tenir la patata massa dura.
El top 5 de l’OCU: les més recomanables
5) Auchan (Alcampo) – truita de patata
L’OCU valora especialment la versió sense ceba i destaca que no fa servir alguns conservants que sí apareixen en altres productes.
4) Al Punto (Dia) – truita de patata
És una opció de preu ajustat que l’OCU considera recomanable. S’hi posa en relleu l’absència de l’additiu E211, habitual en algunes alternatives.
3) Corral de Monegros – truita de patata
En les degustacions, l’OCU la va puntuar molt bé, sobretot la versió sense ceba. Tot i ser més cara que les marques blanques, s’indica que la qualitat compensa la diferència.
2) Aldi – truita amb ous camperols i ceba caramel·litzada
És considerada la millor truita refrigerada del rànquing, destacant per un gust potent i una qualitat nutricional més cuidada.
1) La Cocina de Senén (El Corte Inglés) – truita de patata
S’emporta la primera posició. La notícia remarca l’ús d’ous camperols i oli d’oliva verge extra, factors que li donarien una textura més propera a la d’una truita casolana.
En resum: cap truita de supermercat substituirà del tot una de feta a casa, però si vas curt de temps, aquestes cinc són les opcions que l’OCU situa com a més fiables.
