Com estalviar combustible si puja el preu de la gasolina pel conflicte amb l'Orient Mitjà
L’escalada de tensió a la zona i el risc d’afectació a l’estret d’Ormuz —una ruta clau per al transport marítim de petroli— pot encarir el repostatge
L’augment de la tensió entre l’Iran, els Estats Units i Israel ha reactivat el temor a interrupcions del subministrament de petroli si es complica la navegació per l’estret d’Ormuz, un pas estratègic per on circula una part molt important del cru i del gas que es mouen per mar. Aquest escenari, segons informacions recents, ja està pressionant els mercats i pot acabar notant-se al preu que paguem a la benzinera.
Davant la perspectiva de pagar més per litre, hi ha maneres efectives de reduir el consum sense fer “trucs” inútils. Aquí tens els consells més pràctics.
Conducció suau i anticipativa
Accelerar i frenar de manera brusca fa pujar el consum. Conduir amb suavitat, mantenint distàncies i anticipant-te a semàfors, rotondes i retencions, ajuda el motor a treballar amb menys demanda i pot estalviar combustible en cada trajecte.
Velocitat constant i moderada
A mesura que augmenta la velocitat, creix la resistència aerodinàmica i, amb ella, el consum. A l’autopista, intenta anar a una velocitat estable i raonable (sense canvis constants) per guanyar eficiència.
Canvis de marxa eficients
Circular en marxes llargues amb revolucions moderades (sense ofegar el motor) sol reduir la despesa. La idea és pujar de marxa a temps i evitar portar el motor al límit, però també evitar que vagi “mort”.
Evita el ralentí innecessari
Tenir el motor engegat quan estàs aturat durant estona és gastar carburant sense avançar. Si preveus que estaràs parat més d’un minut, acostuma a ser millor apagar el motor (si el context és segur i el vehicle ho permet).
Pneumàtics a la pressió correcta
Uns pneumàtics amb una pressió inadequada augmenten la resistència al rodament i, per tant, el consum. Revisa la pressió amb regularitat i, si notes vibracions o desgast irregular, comprova també l’alineació.
Menys pes i menys “fre” aerodinàmic
Portar càrrega innecessària o elements com barres de sostre i cofres fa que el cotxe gasti més. Treu del maleter el que no cal i retira accessoris que penalitzen l’aerodinàmica si no els fas servir.
Planifica rutes i evita hores dolentes
Fer més quilòmetres dels necessaris o quedar atrapat en embussos dispara el consum. Les apps amb trànsit en temps real poden ajudar-te a triar recorreguts més fluids.
Manteniment al dia
Filtres bruts, oli vell o elements en mal estat poden fer que el motor sigui menys eficient. Un manteniment regular no només prevé avaries: també evita que el cotxe gasti més del compte.
Climatització: usa-la amb criteri
A baixa velocitat pot ser més eficient ventilar (sense exagerar), i a velocitats altes sovint surt més a compte l’aire condicionat que anar amb finestres obertes (per l’impacte aerodinàmic). Mantén una temperatura estable i moderada.
Desconnecta consums elèctrics prescindibles
Seients calefactables, accessoris endollats o equipaments que no necessites afegeixen càrrega al sistema i poden incrementar lleument el consum. Si no calen, millor apagar-los.
En conjunt, si combines una conducció més fina, una mica de planificació i el manteniment en ordre, tens més marge per aguantar una pujada del preu del combustible sense que el pressupost se’t dispari.
