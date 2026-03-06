L’OCU analitza els iogurts grecs i revela quin és el millor del supermercat
Marca blanca o marca coneguda: quin iogurt grec surt més a compte?
El iogurt és un dels aliments més habituals de la dieta mediterrània per la seva comoditat, el seu bon perfil nutricional i la seva presència en esmorzars, berenars i postres. Tot i això, també arrossega algunes idees equivocades: no tots els iogurts són iguals ni el iogurt grec és sempre la millor opció. Sovint, les versions comercials incorporen més greix i més calories que un iogurt natural convencional.
Un aliment amb beneficis, però sense mites
El iogurt grec destaca per la seva textura cremosa i pel seu contingut en proteïnes i calci. A més, pot contribuir a la salut digestiva i al manteniment de la massa muscular. Ara bé, cal tenir en compte que molts productes del supermercat incorporen nata, fet que n’eleva el valor energètic. Per això, els especialistes recomanen prioritzar els iogurts simples i sense gaire sucre afegit.
Pel que fa al consum, el iogurt es pot incloure de manera habitual dins d’una alimentació equilibrada, sempre amb moderació i triant opcions de qualitat.
Marca blanca i marca coneguda: què canvia?
Segons l’OCU, el mercat del iogurt grec a Espanya està dominat per la marca blanca, que concentra bona part de les vendes. El principal canvi respecte de les marques conegudes és el preu: els iogurts de distribució tenen un cost mitjà molt més baix, mentre que els de fabricant poden arribar a costar més del doble.
En canvi, les diferències en contingut nutricional no són tan grans. Tant uns com altres poden oferir bons nivells de proteïnes, calci i ferments làctics. La diferència més visible acostuma a ser el format, la textura o la imatge de marca, més que no pas la qualitat real del producte.
El millor iogurt grec, segons l’OCU
Després d’analitzar una dotzena de productes, l’OCU assenyala que el millor iogurt grec de supermercat és Carrefour Extra, amb un preu de 2,07 euros per quilo. Per darrere hi apareixen Oikos de Danone i Alipende d’Ahorramás.
La conclusió és clara: en aquest cas, la marca blanca no només competeix amb les marques més conegudes, sinó que fins i tot les supera en la classificació final.
- Enxampen Aleix Espargaró fent un avançament molt perillós amb bicicleta a Girona
- Toni Pons registra un nou rècord de facturació i es prepara per traslladar-se a Bescanó
- Cues quilomètriques a l'AP-7 per un accident múltiple a Vilablareix
- «Els cotxes són la meva passió, però hi entenc més de pastissos»
- Un restaurant de Girona, obligat a canviar de nom
- Tanquen accessos a les lleres del Ter i la Muga pel desembassament del Pasteral i Darnius-Boadella davant la borrasca Regina
- L’infantament de Marc Bernal
- Tanca el Bar Plaça de Banyoles: de 'cafè dels rics' a centre neuràlgic del municipi