Alerta amb les truites de patates del supermercat: l’OCU detecta riscos després d’analitzar-les

L’Organització de Consumidors i Usuaris ha analitzat 33 truites preparades de supermercat i conclou que la majoria no arriben a un nivell acceptable

Compres truita de patates al supermercat?

Abril Benítez

Les truites de patates envasades s’han convertit en un producte habitual a moltes llars per la seva comoditat, el seu preu assequible i perquè permeten resoldre àpats ràpids sense cuinar. Precisament per aquest consum tan estès, l’OCU ha volgut comprovar si aquestes truites mantenen uns estàndards mínims de qualitat, seguretat alimentària i valor nutricional.

Com s’ha fet l’anàlisi

Per fer-ho, l’Organització de Consumidors i Usuaris ha analitzat 33 truites de patata preparades de diferents marques comercialitzades en supermercats. L’estudi s’ha dut a terme a través de proves de laboratori i d’una valoració feta per un equip de cuiners, que han examinat aspectes com el gust, la textura, la composició i l’etiquetatge dels productes.

La majoria suspenen per gust i textura

Els resultats deixen un balanç preocupant. Segons l’OCU, 22 de les 33 truites analitzades no assoleixen un nivell acceptable, és a dir, gairebé dues de cada tres suspenen la prova. Entre les principals deficiències detectades hi ha la falta de sucositat, les patates dures i una barreja poc homogènia entre ou i patata, elements bàsics perquè una truita tingui una textura i un sabor adequats.

Els perills detectats per l’OCU

Més enllà de la qualitat organolèptica, l’informe també alerta de possibles perills per a la salut. Tot i que la majoria dels productes obtenen com a mínim una qualificació C al Nutri-Score, algunes truites presenten un contingut elevat de sal o incorporen additius com el benzoat de sodi (E211).

Aquest conservant sintètic és un dels punts que més preocupen l’OCU. L’organització recomana evitar-ne un consum excessiu perquè pot provocar reaccions al·lèrgiques, crisis asmàtiques, urticària o fins i tot hiperactivitat en infants, especialment quan es combina amb colorants artificials. Per això, el missatge de l’entitat és clar: no totes les truites preparades són iguals i cal revisar bé la seva composició abans de comprar-les.

Problemes d’etiquetatge i consum

L’estudi també ha detectat problemes en l’etiquetatge d’algunes marques. En alguns casos, com passa amb Casero i Nature, no s’hi especifica el percentatge de patata, una informació que és obligatòria. A més, l’OCU recorda que moltes d’aquestes truites s’han d’escalfar abans de consumir-les per evitar possibles riscos sanitaris.

Què diu l'OCU de les truites de patata envasades?

Les opcions més ben valorades

Malgrat el resultat generalment discret, l’anàlisi també identifica algunes opcions millor valorades. Entre les truites amb ceba, la de Mercadona destaca pel sabor, mentre que la versió Al Punto de Día obté una bona puntuació i, a més, no conté E211. Entre les truites sense ceba, sobresurten Corral de Monegros Fresca, pel seu gust, i la d’Auchan (Alcampo), considerada una alternativa equilibrada i sense additius.

Una opció pràctica, però no sempre segura

La conclusió de l’OCU és contundent: la truita de patates envasada continua sent una opció molt pràctica, però en molts casos queda lluny de la qualitat esperada i, en alguns productes, pot incorporar components que convé vigilar.

