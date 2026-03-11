Atenció: Això és el que passarà amb el preu de la benzina segons l'OCU
L’organització de consumidors calcula que l’encariment dels carburants es podria notar als sortidors en qüestió de dies, amb increments d’entre 8 i 10 cèntims per litre si el petroli es manté alt
Els conductors de Girona i de la resta de l’Estat espanyol podrien notar ben aviat una pujada més clara del preu de la gasolina i del gasoil. L’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) alerta que l’encariment del cru encara no s’ha traslladat del tot als sortidors, però considera probable que ho faci en les pròximes setmanes si el petroli es manté en nivells elevats.
Segons la nota de premsa de l’OCU publicada el 3 de març de 2026, el Brent se situava aleshores al voltant dels 82 dòlars per barril, i l’entitat estimava que aquest escenari podia acabar portant una pujada d’entre 8 i 10 cèntims per litre. També recordava que, en situacions de tensió, l’efecte sobre el consumidor no és immediat però tampoc sol trigar gaire, i el situava en un horitzó pròxim a dues setmanes.
L’OCU subratllava, a més, que els primers increments detectats a començaments de març no responien tant a l’escalada bèl·lica més recent com a un encariment previ del Brent, que havia passat dels 65 als 70 dòlars entre finals de gener i principis de febrer. En aquell moment, els preus mitjans a l’Estat espanyol eren de 1,4842 euros per litre per a la gasolina i de 1,4387 euros per al gasoil, després d’una pujada moderada respecte de la setmana anterior.
Ara bé, el context s’ha tensat encara més. Aquest 9 de març de 2026, Reuters informa que el Brent s’ha arribat a enfilar fins a prop dels 119,5 dòlars per barril, amb un salt d’aproximadament el 25% enmig de l’agreujament del conflicte amb l’Iran i les pors sobre el subministrament al Pròxim Orient.
Això fa pensar que la previsió inicial de l’OCU podria quedar curta si aquesta escalada es consolida. Dit d’una altra manera: la data orientativa que manejava l’organització era la segona setmana de març o l’inici de la tercera, però amb el nou repunt del petroli el risc d’un encariment més intens als sortidors és ara encara més alt. Aquesta és una inferència a partir de la nota de l’OCU i de l’evolució del Brent d’avui.
El motiu és el conegut “efecte coet i ploma”: quan el cru puja, els carburants acostumen a encarir-se de pressa; quan baixa, la rebaixa sol arribar molt més lentament. L’OCU fa anys que denuncia aquest comportament i recorda que, a l’inici de la guerra d’Ucraïna, l’impacte es va notar a les gasolineres en només 10 o 15 dies.
Per tant, el missatge de fons és clar: la pujada grossa de la gasolina potser encara no s’ha vist del tot, però tot apunta que els conductors la poden començar a notar molt aviat si el petroli no recula. I amb el Brent disparat aquest dilluns, omplir el dipòsit a Girona o a qualsevol punt de l’Estat espanyol pot sortir bastant més car en els pròxims dies.
