Ni Jaén ni Còrdova: un dels millors olis d’oliva és en un poble de Catalunya
En l’última edició del Premi Aliments d’Espanya, el Ministeri ha reconegut olis d’oliva de Tarragona, a Catalunya, per la seva excel·lència i un sabor únics
Xavi Espinosa
L’oli és un producte vital dins la dieta mediterrània. A la cuina moderna cada vegada se’n fan servir menys quantitats, però continua sent fonamental per fregir, cuinar ous o menjar unes torrades amb oli, sal i tomàquet. Sobretot, el d’oliva, pel seu gust i la seva versatilitat. Es considera «or líquid», reconegut internacionalment pels seus beneficis cardiosaludables i pel seu paper en la longevitat.
De fet, és ric en àcids grassos monoinsaturats (principalment àcid oleic) i antioxidants, cosa que ajuda a reduir el colesterol LDL («dolent») i a augmentar l’HDL («bo»), prevenint malalties cardiovasculars i reduint la inflamació.
Però si pensem en la millor marca d’oli, n’hi ha moltes que competeixen. Tanmateix, el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació va celebrar el Premi Aliments d’Espanya, concretament el de Millors Olis d’Oliva Verge Extra de la campanya 2025-2026. En aquest lliurament, el Ministeri ha decidit premiar un oli que s’elabora a Catalunya.
El premi (creat el 1997) té l’objectiu de promocionar i donar a conèixer els olis d’oliva espanyols de més qualitat i estimular els productors a obtenir-los i comercialitzar-los.
Distintes categories per premi
El premi que lliura el Ministeri es divideix en diferents categories. Primer, segons si és de producció convencional o ecològica. A partir d’aquí, l’oli d’oliva es divideix en si és «extra fruitat verd amarg», «extra fruitat verd dolç» o «extra fruitat madur».
Aquestes diferències es basen principalment en l’estat de maduració de l’oliva en el moment de la collita (primerenca o tardana), cosa que en defineix el perfil sensorial (intensitat, amargor, picant, aromes) i el color.
Finalment, s’atorga un últim premi especial, anomenat el millor oli d’oliva verge extra, que es concedeix a l’oli que hagi obtingut la millor puntuació en la fase de tast i en la valoració fisicoquímica entre les quatre modalitats establertes.
La comarca guanyadora
La zona guanyadora ha estat Tarragona, a les comarques tarragonines. S’ha endut premis en totes les modalitats. Oli de la Denominació d’Origen Protegida Siurana presentat per Olis Solé, SL, de Mont-roig del Camp (Baix Camp, Tarragona) i oli de la Denominació d’Origen Protegida Siurana presentat per Agrícola de Montbrió del Camp, SCCL, de Montbrió del Camp (Baix Camp, Tarragona).
