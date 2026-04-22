Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
recomanacions Sant JordiEnderroc pis Ferran PuigEducació infantilFórum IndustrialFitxatge Bàsquet GironaBombers Olot
instagramlinkedin

Ni Jaén ni Còrdova: un dels millors olis d’oliva és en un poble de Catalunya

En l’última edició del Premi Aliments d’Espanya, el Ministeri ha reconegut olis d’oliva de Tarragona, a Catalunya, per la seva excel·lència i un sabor únics

El millor oli d'oliva es fa a Catalunya / Steve Buissinne a Pixabay

Xavi Espinosa

L’oli és un producte vital dins la dieta mediterrània. A la cuina moderna cada vegada se’n fan servir menys quantitats, però continua sent fonamental per fregir, cuinar ous o menjar unes torrades amb oli, sal i tomàquet. Sobretot, el d’oliva, pel seu gust i la seva versatilitat. Es considera «or líquid», reconegut internacionalment pels seus beneficis cardiosaludables i pel seu paper en la longevitat.

De fet, és ric en àcids grassos monoinsaturats (principalment àcid oleic) i antioxidants, cosa que ajuda a reduir el colesterol LDL («dolent») i a augmentar l’HDL («bo»), prevenint malalties cardiovasculars i reduint la inflamació.

Però si pensem en la millor marca d’oli, n’hi ha moltes que competeixen. Tanmateix, el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació va celebrar el Premi Aliments d’Espanya, concretament el de Millors Olis d’Oliva Verge Extra de la campanya 2025-2026. En aquest lliurament, el Ministeri ha decidit premiar un oli que s’elabora a Catalunya.

El premi (creat el 1997) té l’objectiu de promocionar i donar a conèixer els olis d’oliva espanyols de més qualitat i estimular els productors a obtenir-los i comercialitzar-los.

Distintes categories per premi

El premi que lliura el Ministeri es divideix en diferents categories. Primer, segons si és de producció convencional o ecològica. A partir d’aquí, l’oli d’oliva es divideix en si és «extra fruitat verd amarg», «extra fruitat verd dolç» o «extra fruitat madur».

Aquestes diferències es basen principalment en l’estat de maduració de l’oliva en el moment de la collita (primerenca o tardana), cosa que en defineix el perfil sensorial (intensitat, amargor, picant, aromes) i el color.

Finalment, s’atorga un últim premi especial, anomenat el millor oli d’oliva verge extra, que es concedeix a l’oli que hagi obtingut la millor puntuació en la fase de tast i en la valoració fisicoquímica entre les quatre modalitats establertes.

La comarca guanyadora

La zona guanyadora ha estat Tarragona, a les comarques tarragonines. S’ha endut premis en totes les modalitats. Oli de la Denominació d’Origen Protegida Siurana presentat per Olis Solé, SL, de Mont-roig del Camp (Baix Camp, Tarragona) i oli de la Denominació d’Origen Protegida Siurana presentat per Agrícola de Montbrió del Camp, SCCL, de Montbrió del Camp (Baix Camp, Tarragona).

TEMES

El Suprem confirma l'absolució de Neymar i dels directius del Barça que el van fitxar el 2013

Figueres crea un centenar de places d'aparcament en dues zones de la ciutat

El 30è Cornamusam d'Olot reivindicarà la cultura musical de les Illes Balears

Girona suma un nou Bé Cultural d'Interès Nacional amb el Llibre del Sindicat Remença

La CUP denuncia falta de rigor del govern de Salt per portar crèdits al ple sense els suports necessaris

Totes les claus del procés de regularització d'immigrants: un advocat expert en estrangeria alerta d'estafes

L'Escola Municipal de Música de Girona oferirà 562 places per al curs vinent

Molí Càtering, de Jordi Jacas, serveix el menú de la 70a edició dels Premis Sant Jordi de Cinematografia

