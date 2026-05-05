No és la inflació: els 5 errors que fas al supermercat i que t’estan buidant la butxaca
Planificar la compra, comparar preus i desconfiar d’algunes promocions pot ajudar a reduir la despesa setmanal sense renunciar al que necessites
Fer la compra sembla una tasca senzilla, però moltes vegades el tiquet final acaba sent més alt del que esperàvem. La pujada de preus hi té un paper important, però no sempre és l’única causa. Sovint, el problema també és la manera com entrem al supermercat: sense llista, sense pressupost i deixant-nos portar per ofertes que no sempre són tan bones com semblen.
A les comarques gironines, com passa a molts altres llocs, moltes famílies busquen fórmules per estalviar en la compra setmanal. Però abans de canviar de supermercat o renunciar a determinats productes, convé revisar alguns hàbits molt habituals que poden fer-nos gastar més del compte sense adonar-nos-en.
L’error que comença abans d’entrar al súper
El primer gran error és no comparar preus. Avui dia, molts establiments publiquen ofertes en fullets, aplicacions o pàgines web, i dedicar uns minuts a revisar-les pot marcar la diferència. Comprar sempre al mateix lloc per costum pot ser còmode, però no sempre és l’opció més econòmica.
Un altre hàbit que dispara la despesa és comprar per impuls. Les promocions situades a l’entrada, als passadissos centrals o a prop de la caixa estan pensades per cridar l’atenció. El problema és que sovint acabem afegint al cistell productes que no necessitàvem i que ni tan sols formaven part del menú setmanal.
També és habitual anar a comprar sense haver fixat un límit de despesa. Establir un pressupost màxim abans de sortir de casa ajuda a prioritzar els aliments imprescindibles i evita que el tiquet final s’escapi de les mans. Aquesta petita decisió pot ser especialment útil quan es fa una compra gran.
El quart error és confiar massa en les suposades ofertes. No tot el que porta una etiqueta de promoció implica un estalvi real. Alguns productes poden haver pujat de preu abans d’aplicar el descompte, i per això és important mirar el preu per quilo o per litre, no només el preu final.
Finalment, moltes persones no revisen prou bé els productes abans de pagar. Comprovar les dates de caducitat, l’estat dels envasos i la conservació dels aliments evita llençar menjar a casa i perdre diners en productes que no es podran consumir.
En definitiva, estalviar al supermercat no depèn només de trobar grans ofertes. També passa per preparar millor la compra, portar una llista clara, comparar preus i mantenir-se fidel al que realment es necessita. Uns minuts de planificació poden convertir-se en molts euros d’estalvi al cap del mes.
