Ho has de saber: El secret de les fregidores d’aire que gairebé ningú explica
Les air fryer s’han convertit en un electrodomèstic molt popular, però no tot són avantatges: la capacitat, el tipus d’aliment i el resultat final també s’han de tenir en compte
Les fregidores d’aire fa anys que han entrat a moltes cuines i s’han popularitzat gràcies al seu preu, la facilitat d’ús i la promesa de cuinar amb menys oli. Molta gent les veu com una alternativa al forn i com una manera més ràpida de preparar plats del dia a dia.
Entre els seus punts forts hi ha que permeten cuinar amb poc greix, són més ràpides que un forn convencional en moltes receptes, es netegen amb relativa facilitat i es poden programar sense haver d’estar pendents tota l’estona.
Ara bé, cal tenir clar que cuinar amb fregidora d’aire no converteix automàticament qualsevol plat en saludable. Si s’hi preparen ultraprocessats, arrebossats o aliments precuinats, el resultat pot continuar sent poc recomanable nutricionalment. Es redueix l’oli, sí, però no desapareixen la sal, els greixos de mala qualitat ni els additius.
El problema de la capacitat i del cruixent
Un dels inconvenients més habituals és que no sempre permet cuinar grans quantitats d’una sola vegada. Si s’omple massa la cistella, l’aire calent no circula bé i els aliments poden quedar fets de manera irregular.
Això obliga sovint a cuinar per tandes, especialment en cases on viuen diverses persones, i el que semblava una opció ràpida pot acabar allargant-se més del previst.
També cal tenir en compte que el resultat no sempre és igual que amb una fregida tradicional. Productes com les patates, les croquetes o les crestes poden quedar bons, però sovint no arriben al mateix nivell de cruixent que s’aconsegueix amb oli calent.
Abans de comprar-la, cal mirar bé què necessites
Per això, abans de comprar una fregidora d’aire és important calcular bé la capacitat que cal segons les persones que hi ha a casa i l’ús que se’n vol fer.
Pot ser un electrodomèstic molt útil, però no substitueix sempre el forn ni transforma tots els plats en saludables. La clau és triar bé el model i fer-la servir amb criteri.
