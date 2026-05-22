El Marroc sacseja l’oli d’oliva: Espanya compra cada cop més “or líquid” marroquí
Les importacions es disparen i el país africà guanya pes com a nou competidor del mercat espanyol
L’oli d’oliva ja no és només un producte estratègic per a Espanya. El Marroc ha accelerat la seva entrada al mercat europeu i s’està consolidant com un nou actor de pes en un sector tradicionalment dominat pels productors espanyols. El país africà ha invertit en el seu sector primari, ha millorat instal·lacions i compta amb avantatges fiscals que li permeten augmentar la producció i oferir preus competitius.
Aquest moviment no és aïllat. En els últims anys, el Marroc també ha guanyat presència en productes com el tomàquet, el pebrot, l’alvocat o els fruits vermells. Ara, l’expansió arriba a un producte especialment sensible per a l’economia i la dieta mediterrània: l’oli d’oliva.
Les importacions d’oli marroquí es disparen
Les dades mostren un creixement molt ràpid. Durant els dos primers mesos de l’any, les compres espanyoles d’oli d’oliva marroquí van passar de poc més de 55 tones a superar les 2.900 tones respecte al mateix període de l’any anterior. A l’inici de la campanya oleícola, entre octubre i desembre, Espanya ja havia comprat prop de 1.430 tones d’aquest oli, gairebé el doble que en les mateixes dates de l’exercici anterior.
Aquest salt ha canviat el pes del Marroc dins del mercat espanyol. En només un any, ha passat de ser el desè proveïdor d’oli d’oliva a situar-se en quarta posició. La seva quota dins les importacions espanyoles també ha crescut amb força: d’un percentatge proper al 2% a superar el 7%.
Què té de bo l’oli d’oliva marroquí?
El principal atractiu és la combinació entre més producció i preus competitius. Les previsions del sector marroquí apunten a una campanya d’unes 200.000 tones d’oli d’oliva, molt per sobre de les 90.000 tones de l’any anterior. Aquest increment permetria disposar d’un excedent d’unes 60.000 tones destinades a l’exportació.
Pel que fa als preus, les empreses comercialitzen l’oli entre 75 i 85 dírhams el litre, mentre que els agricultors autònoms el venen per sobre dels 100 dírhams. Aquesta diferència reflecteix un mercat en expansió, però també una competència creixent per situar el producte en països europeus.
Com afecta això el mercat espanyol?
L’entrada amb força de l’oli d’oliva marroquí pot tenir diverses conseqüències per al mercat espanyol. D’una banda, augmenta l’oferta disponible en un moment en què el preu de l’oli ha estat sota pressió. De l’altra, obliga el sector espanyol a competir amb nous proveïdors que poden vendre a preus ajustats gràcies a uns costos i unes polítiques de producció diferents.
Espanya continua sent una potència mundial de l’oli d’oliva, però el creixement del Marroc introdueix un nou factor de competència. Si les importacions continuen augmentant, els productors espanyols podrien veure més pressió sobre els marges i sobre la seva posició en alguns mercats.
Una expansió que ja mira a Europa
Espanya no és l’únic destí d’aquest producte. Altres països com Itàlia, Portugal i Tunísia també han incrementat les compres d’oli d’oliva marroquí durant la campanya actual. Això confirma que el Marroc no només vol vendre més a Espanya, sinó reforçar-se dins el comerç internacional del sector oleícola.
El resultat és un canvi de fons: el Marroc està deixant de ser un proveïdor secundari i comença a disputar espai en productes agrícoles clau. I ara, amb l’oli d’oliva, aquesta competència toca de ple un dels símbols més importants del mercat alimentari espanyol.
- La combinació desitjada que salvaria el Girona i també l’Elx
- Els cardiòlegs coincideixen sobre el millor fruit sec per al cor: «Els qui en prenen 30 grams al dia tenen un 30% menys de risc d’infart»
- Els Mossos investiguen una agressió sexual a una noia mentre corria per un camí de Fornells de la Selva
- Mor Maria Carme Ribas Mora, memòria de la Girona històrica
- El mapa més secret de Girona: aquests són els espais on alguns busquen cites sexuals a l’aire lliure
- Un xoc frontal entre dues furgonetes talla la variant de Girona
- Bernat Costa, doble de Johnny Depp: 'Em conviden a pujar a iots pensant-se que soc l'original
- El 85% de les famílies ateses per Càritas a Girona no es pot permetre anar a fer un cafè, una mesura d'estalvi que 'trenca la seva xarxa