Quant costa casar-se a les comarques gironines? El preu mitjà d’una boda ja supera aquesta quantitat
Les masies, els espais amb encant i les celebracions de cap de setmana impulsen una despesa cada vegada més alta, especialment a l’Empordà, la Garrotxa i la Costa Brava
Casar-se a les comarques gironines és cada vegada més car. Segons l’últim Informe del Sector Nupcial 2026 de Bodas.net, el cost mitjà d’una boda a l’Estat espanyol ja se situa en 25.183 euros, sense comptar ni l’anell de compromís ni la lluna de mel. La xifra confirma una tendència a l’alça que també es nota a Girona, sobretot en zones amb molta demanda nupcial.
L’Empordà, la Garrotxa, el Pla de l’Estany i diversos punts de la Costa Brava s’han consolidat com a destinacions molt buscades per parelles que volen casar-se en masies, finques rurals, hotels boutique o espais envoltats de natura. Aquest atractiu, sumat a l’augment dels costos i a la contractació de més serveis, fa que el pressupost final s’enfili ràpidament.
L’Empordà i la Costa Brava, entre les zones més desitjades
Moltes parelles trien les comarques gironines pel valor afegit del paisatge: vinyes, pobles medievals, cales, cases de pedra, jardins i espais amb allotjament per als convidats. Aquesta demanda ha convertit alguns punts de l’Alt Empordà, el Baix Empordà i la Costa Brava en autèntics pols del sector nupcial.
El banquet i l’espai continuen sent la partida més important. De mitjana, el cost per convidat ja ronda els 225 euros, i una boda actual se situa al voltant dels 115 convidats. Això vol dir que, encara que les llistes siguin més curtes que abans, la despesa no baixa: es dedica més pressupost a la gastronomia, la decoració, la fotografia, la música i els detalls personalitzats.
A Girona, a més, cada vegada guanyen més pes les celebracions amb convidats de fora, que busquen una experiència completa de cap de setmana. Això pot incloure allotjament, sopar de benvinguda, brunch l’endemà o activitats vinculades al territori.
Els precasaments també encareixen el pressupost
Una de les tendències que més es nota en zones com l’Empordà és l’auge dels precasaments. Són trobades prèvies al gran dia que poden anar des d’un sopar informal amb familiars fins a una festa temàtica, una activitat a la natura o una visita a un celler.
Aquest model transforma el casament en una celebració més llarga i planificada. També fa créixer la despesa, perquè cal sumar-hi càtering, espai, decoració, música, transport o allotjament. El mateix passa amb els brunchs posteriors, cada vegada més habituals en bodes que es fan en masies o finques amb habitacions.
A més dels serveis clàssics —fotografia, vestit, floristeria, música, maquillatge i perruqueria—, moltes parelles incorporen ara wedding planners, creadors de contingut, foodtrucks, barres de còctels, animació infantil o fins i tot espais pensats per a mascotes.
Menys convidats, però més experiència
El canvi de model és clar: les parelles no sempre volen una boda més gran, sinó una boda més cuidada. La despesa es concentra en oferir una experiència memorable, amb menús més elaborats, música en directe, racons gastronòmics, decoració floral i detalls que ajudin a diferenciar la celebració.
Tot i l’increment de preus, poques parelles recorren a préstecs per pagar el casament. La majoria combinen estalvis propis amb els regals dels convidats, que continuen sent una part important del finançament.
Casar-se a Girona ja no és només organitzar una cerimònia i un banquet. Per a moltes parelles, és crear una escapada completa en un entorn amb encant. I això, en territoris tan sol·licitats com l’Empordà, la Garrotxa o la Costa Brava, té un preu cada vegada més alt.
