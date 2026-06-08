L’avís de la OCU sobre els gelats bombó de supermercat: molts no són el que semblen
Els greixos vegetals, els xarops i els additius substitueixen ingredients tradicionals com la nata, la mantega o la mantega de cacau
Els gelats bombó de supermercat són un dels productes més habituals quan arriba la calor, però no tots tenen la qualitat que aparenten. Una anàlisi recent de l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha posat el focus en aquests gelats i ha detectat que molts s’allunyen de la recepta tradicional que el consumidor podria esperar.
L’organisme ha analitzat 24 gelats tipus bombó venuts en diferents cadenes de supermercats, incloent-hi varietats de xocolata negra i d’ametlles. El resultat apunta a una presència reduïda d’ingredients clàssics i a un ús molt estès de greixos vegetals, xarops i additius.
Què ha analitzat l'OCU?
L'OCU ha revisat la composició d’aquests gelats de supermercat per comprovar quins ingredients s’utilitzen realment en la seva elaboració. L’estudi s’ha fixat especialment en la presència de greixos lactis, mantega de cacau, sucres i additius.
Segons l’organització, un dels punts que més crida l’atenció és la poca presència de nata o mantega, ingredients habituals en una recepta més tradicional. En molts casos, aquests components són substituïts per greixos vegetals com el coco, la palma o el gira-sol, que permeten reduir els costos de producció.
També passa una cosa semblant amb la mantega de cacau, que en alguns productes és reemplaçada per ingredients més econòmics. Això fa que, segons l'OCU, alguns gelats ofereixin sabors “que tenen poc a veure amb l’esperat en un gelat”.
Què ha trobat en aquests gelats?
L’anàlisi també alerta de l’ús de barreges de glucosa i fructosa en lloc de sucre convencional, una pràctica habitual en molts productes ultraprocessats. A més, l'OCU ha detectat una presència elevada d’additius: de mitjana, cada gelat incorpora fins a vuit substàncies diferents per millorar-ne la textura, la conservació o l’aspecte.
Entre els emulsionants detectats hi ha els additius E-442, E-476 i E-471. Aquest últim apareix en tots els 24 gelats analitzats per l’organisme.
Tot i això, l’estudi també assenyala alguns productes més ben valorats. En la categoria de bombons de xocolata negra, destaquen Carrefour Extra Black i El Corte Inglés. En la modalitat amb ametlles, l'OCU situa Magnum Collection Frac entre els més ben puntuats, encara que amb un preu superior al de les marques blanques.
Un producte per consumir només de tant en tant
L'OCU recorda que aquests gelats bombó tenen una aportació energètica elevada, amb una mitjana de 319 quilocalories per cada 100 grams. Per això, recomana consumir-los només de manera ocasional i optar, sempre que sigui possible, per formats més petits.
L’organització també aconsella revisar bé l’etiquetatge abans de comprar aquests productes. Això permet saber quins ingredients contenen, quins additius incorporen i fins a quin punt s’assemblen realment a un gelat elaborat amb ingredients tradicionals.
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