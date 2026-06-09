Adeu a les factures disparades: el truc que recomanen els experts per gastar menys amb l’aire condicionat
Combinar l’aire condicionat amb un ventilador pot ajudar a reduir el consum energètic i mantenir la casa fresca durant els mesos calorosos
Amb l’arribada de les altes temperatures, moltes llars tornen a enfrontar-se al mateix dilema: com mantenir una temperatura agradable sense que la factura de la llum es dispari.
L’aire condicionat continua sent una de les solucions més efectives per combatre la calor, però també és un dels electrodomèstics que més energia consumeix durant l’estiu. Per aquest motiu, els especialistes en eficiència energètica recomanen una estratègia senzilla que pot ajudar a reduir el consum sense renunciar al confort.
El ventilador, el millor aliat de l’aire condicionat
Segons els experts, una de les formes més eficients de refrescar una estança és utilitzar un ventilador al mateix temps que l’aire condicionat.
El motiu és simple: el ventilador ajuda a distribuir millor l’aire fred per tota l’habitació, de manera que la temperatura es percep més agradable sense necessitat de baixar tant el termòstat.
Això permet que el compressor de l’aire condicionat treballi menys temps i amb menys intensitat, fet que es tradueix en un consum energètic inferior.
Per què ajuda a estalviar?
Cada grau que es redueix la temperatura de l’aire condicionat implica un esforç addicional per a l’equip. Quan el ventilador reparteix l’aire de manera uniforme, es pot mantenir una sensació de frescor similar amb una temperatura una mica més elevada.
Per exemple, moltes persones poden sentir-se còmodes amb el termòstat a 25 o 26 graus si hi ha moviment d’aire, en lloc de baixar-lo a 22 o 23 graus.
Aquest petit canvi pot representar un estalvi considerable al llarg de l’estiu.
Altres mesures per reduir la despesa
Els especialistes també recorden que hi ha altres accions senzilles que poden ajudar a mantenir la casa fresca:
- Baixar les persianes durant les hores de més insolació.
- Utilitzar cortines tèrmiques o sistemes que bloquegin l’entrada de calor.
- Millorar l’aïllament de portes i finestres.
- Ventilar la llar durant la nit o a primera hora del matí.
- Evitar l’entrada directa del sol a les habitacions més exposades.
Aquestes mesures redueixen la necessitat de climatització i ajuden a mantenir una temperatura més estable a l’interior de l’habitatge.
Més confort i menys consum
A més de l’estalvi econòmic, molts usuaris consideren que la combinació de ventilador i aire condicionat ofereix una sensació més agradable que una refrigeració excessiva.
El moviment constant de l’aire contribueix a augmentar la sensació de frescor i evita l’ambient excessivament fred que sovint provoca molèsties després de diverses hores.
Per això, abans d’augmentar la potència de l’aire condicionat o mantenir-lo encès durant més temps, els experts recomanen optimitzar-ne l’ús i aprofitar els recursos disponibles per aconseguir una llar més fresca, confortable i eficient durant tot l’estiu.
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