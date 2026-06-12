Compte abans d'instal·lar un tendal o aire condicionat: et podrien obligar a retirar-lo i pagar-ne les conseqüències
La Llei de propietat horitzontal estableix que determinades instal·lacions necessiten autorització de la comunitat de veïns abans de col·locar-les
Luiz Alloza
Amb l'arribada de l'estiu, moltes famílies busquen maneres de protegir-se de la calor. Els tendals, les pèrgoles i els aparells d'aire condicionat són algunes de les solucions més habituals, però abans d'iniciar qualsevol instal·lació convé revisar què diu la normativa i consultar la comunitat de propietaris.
Molts veïns desconeixen que una actuació aparentment senzilla pot acabar generant conflictes i, fins i tot, l'obligació de retirar la instal·lació si no s'han respectat les normes vigents.
El problema acostuma a ser la façana
L'aire condicionat és cada vegada més habitual a les llars, però la instal·lació de la unitat exterior és precisament un dels aspectes que genera més controvèrsia.
En molts municipis les ordenances són restrictives amb la col·locació d'aparells a les façanes visibles des del carrer. Per aquest motiu, sovint es recomana instal·lar-los en patis interiors, terrasses o balcons, sempre que la normativa local i la comunitat ho permetin.
La situació és similar en el cas dels tendals. Tot i que ajuden a reduir la temperatura interior de l'habitatge durant els mesos més calorosos, la seva instal·lació pot afectar la imatge exterior de l'edifici.
Què diu la llei?
L'article 7 de la Llei de propietat horitzontal estableix que els propietaris poden fer modificacions dins del seu habitatge, però sempre que no alterin la seguretat, l'estructura, la configuració ni l'aspecte exterior de l'edifici.
A la pràctica, això significa que la instal·lació d'un aparell d'aire condicionat, un tendal o una pèrgola pot requerir autorització prèvia de la comunitat, especialment quan afecta elements comuns o modifica la façana.
En molts casos, la junta de propietaris ha d'aprovar aquest tipus d'actuacions amb una majoria qualificada abans que es puguin executar.
La comunitat també pot imposar condicions
A més de decidir si permet o no la instal·lació, la comunitat pot establir determinades normes estètiques per mantenir una imatge uniforme de l'edifici.
Per exemple, és habitual que es determini un color concret per als tendals o unes característiques específiques perquè tots els habitatges mantinguin una aparença homogènia.
També es poden tenir en compte possibles molèsties als altres veïns, com ara sorolls, vibracions, degoteigs o problemes de seguretat derivats dels aparells de climatització.
Les conseqüències poden ser costoses
Els experts recomanen comunicar sempre qualsevol projecte d'aquest tipus abans d'iniciar les obres. Fer-ho permet evitar conflictes, reclamacions i possibles procediments judicials.
Si la instal·lació incompleix els estatuts de la comunitat o la normativa aplicable, els propietaris poden veure's obligats a retirar el tendal, la pèrgola o l'aire condicionat, assumint totes les despeses derivades de la seva retirada i de les obres efectuades.
Per això, abans de fer qualsevol modificació visible des de l'exterior, convé consultar la documentació de la comunitat i assegurar-se que es disposa de totes les autoritzacions necessàries.
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