Alerta sanitària: Retiren un fuet d'aquesta famosa marca per presència de salmonel·la
L’AESAN demana no consumir dos lots d’un fuet extra distribuït també a Catalunya i recomana acudir al metge si apareixen símptomes
L’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) ha emès una nova alerta alimentària per la detecció de salmonel·la en un producte carni molt popular. L’organisme ha ordenat la retirada de diversos lots d’un fuet extra de la marca Can Duran i demana als consumidors que no el mengin si el tenen a casa.
L’avís afecta directament Catalunya, ja que el producte s’ha distribuït al territori, tot i que no es descarta que també hagi arribat a altres comunitats autònomes mitjançant redistribució comercial.
Quin és el producte afectat?
Segons ha informat l’AESAN, el producte afectat és el fuet extra Can Duran envasat en bossa de plàstic de 170 grams.
Els lots retirats són:
- Lot 262014422, amb data de caducitat 24 de juliol de 2026.
- Lot 262014423, amb data de caducitat 1 d’agost de 2026.
La notificació de l’alerta va ser comunicada inicialment per les autoritats sanitàries de França, dins del sistema europeu d’intercanvi ràpid d’informació alimentària. Posteriorment, es va confirmar que aquests lots també s’havien distribuït a Catalunya, Aragó i Navarra.
Què cal fer si tens aquest fuet?
La recomanació de l’AESAN és molt clara: no consumir el producte.
Les persones que tinguin algun dels lots afectats poden retornar-lo al punt de venda o seguir les indicacions establertes pel comerç on el van adquirir.
Les autoritats insisteixen que, encara que el producte tingui bon aspecte o bona olor, no s’ha de consumir, ja que la presència de salmonel·la no es pot detectar visualment.
Quins són els símptomes de la salmonel·losi?
La salmonel·losi és una de les infeccions alimentàries més freqüents, especialment durant els mesos d’estiu, quan les altes temperatures afavoreixen la proliferació dels bacteris.
Els símptomes solen aparèixer entre 6 i 72 hores després d’haver ingerit un aliment contaminat i els més habituals són:
- Diarrea.
- Vòmits o nàusees.
- Febre.
- Dolor abdominal.
- Mal de cap.
La majoria dels casos evolucionen favorablement en pocs dies, però en infants, persones grans, embarassades o persones amb el sistema immunitari debilitat la infecció pot arribar a ser més greu.
Per aquest motiu, l’AESAN recomana acudir a un centre sanitari si s’ha consumit el producte afectat i apareixen símptomes compatibles amb una intoxicació alimentària.
Més precaució durant l’estiu
Les intoxicacions per Salmonella augmenten habitualment durant els mesos més calorosos. Els experts recorden la importància de conservar correctament els aliments refrigerats, evitar trencar la cadena del fred i extremar la higiene en la manipulació de productes carnis.
En aquest cas, però, la recomanació és encara més senzilla: si tens a casa un fuet Can Duran de 170 grams dels lots afectats, no el consumeixis. És la millor manera d’evitar possibles problemes de salut.
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