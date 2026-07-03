Els 5 errors que gairebé tothom comet al supermercat i que et fan gastar més diners
Comprar sense planificar, deixar-se seduir per les ofertes o no mirar el preu per unitat són alguns dels hàbits que més encareixen la compra setmanal
Anar al supermercat és una rutina per a la majoria de famílies, però també és un dels moments en què és més fàcil gastar més diners dels previstos. Les estratègies comercials, les promocions i els hàbits de compra poden fer que el tiquet final augmenti sense que pràcticament ens n'adonem.
Diverses organitzacions de consumidors, com l'OCU, coincideixen que una bona planificació és la millor eina per reduir la despesa, especialment en un context en què el preu dels aliments continua sent una de les principals preocupacions de moltes llars.
Aquests són els cinc errors més habituals que convé evitar.
1. Anar a comprar sense una llista
És, probablement, l'error més freqüent. Entrar al supermercat sense saber exactament què es necessita afavoreix les compres impulsives i fa molt més difícil controlar la despesa.
Els experts recomanen revisar abans la nevera i el rebost, planificar els àpats de la setmana i preparar una llista de la compra. D'aquesta manera s'eviten productes duplicats i també es redueix el malbaratament alimentari.
2. Caure en totes les ofertes
Els cartells de "2x1", "segona unitat al 50%" o "oferta especial" són una de les principals estratègies dels supermercats. Però no totes les promocions suposen un estalvi real.
Abans d'omplir el carro, convé preguntar-se si aquell producte ja estava previst comprar-lo i comparar el seu preu habitual. En alguns casos, adquirir més quantitat del necessari acaba significat gastar més i fins i tot llençar aliments que caduquen.
3. No mirar el preu per quilo o litre
Moltes persones només es fixen en el preu final de l'envàs. Tanmateix, el que realment permet comparar productes és el preu per quilo, litre o unitat, que tots els supermercats estan obligats a mostrar.
És habitual que un envàs aparentment més econòmic acabi sent més car proporcionalment que un altre de mida diferent.
4. Comprar amb gana
Pot semblar un detall sense importància, però diversos estudis sobre comportament del consumidor han demostrat que anar al supermercat amb gana augmenta les compres impulsives, especialment de productes calòrics, snacks, dolços i aliments que inicialment no estaven previstos.
Per aquest motiu, els experts recomanen fer la compra després d'haver menjat o, almenys, evitar anar-hi quan es té molta gana.
5. No revisar el tiquet abans de marxar
Un altre error molt habitual és guardar el tiquet sense comprovar-lo.
Errors en el cobrament, promocions que no s'han aplicat correctament o diferències entre el preu exposat i el que marca la caixa poden passar més sovint del que sembla. Fer una revisió ràpida abans de sortir de l'establiment permet solucionar qualsevol incidència al moment.
Planificar continua sent la millor manera d'estalviar
Els especialistes en consum coincideixen que la preparació abans d'anar a comprar és el factor que més ajuda a reduir la despesa.
Fer una llista, establir un pressupost, comparar preus entre supermercats, aprofitar només les ofertes que realment interessen i comprar amb criteri són petits gestos que, sumats al llarg de l'any, poden representar centenars d'euros d'estalvi.
En definitiva, estalviar al supermercat no depèn només dels preus, sinó també dels hàbits de compra. Evitar aquests cinc errors pot marcar una diferència important en l'economia familiar sense haver de renunciar a omplir el carro.
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