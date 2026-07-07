Un expert en eficiència energètica ho revela: "Posa l'aire condicionat a aquesta temperatura si vols estalviar diners"
L'especialista recomana mantenir l'aparell a 26 graus i combinar-lo amb altres mesures per reduir la factura elèctrica durant l'estiu
Les onades de calor han tornat a disparar l'ús de l'aire condicionat a moltes llars. Tot i ser una de les eines més efectives per combatre les altes temperatures, també és un dels electrodomèstics que més impacte pot tenir en la factura de la llum si no s'utilitza de manera eficient.
Per això, l'expert en eficiència energètica Jesús Sahún recorda que no cal refredar excessivament la casa per aconseguir una sensació de confort. Segons explica, una configuració adequada de l'aparell i alguns hàbits senzills poden ajudar a mantenir la llar fresca sense disparar el consum.
La temperatura recomanada és de 26 graus
En una intervenció a Aragón Televisión, Sahún va advertir que un dels errors més habituals és pensar que posar l'aire condicionat a una temperatura molt baixa farà que l'habitatge es refredi abans.
Segons l'expert, això no és així. El que sí que provoca és un augment del consum elèctric.
"La temperatura més recomanable és 26 graus, ja que ofereix un confort tèrmic suficient. Cada grau que abaixem pot incrementar aproximadament un 7% el consum d'energia", assegura.
L'especialista calcula que l'ús de l'aire condicionat pot representar entre 20 i 60 euros mensuals addicionals a la factura de la llum durant els mesos més calorosos, tot i que la despesa final depèn de les hores d'ús i de les característiques de cada habitatge.
El ventilador, una alternativa molt més econòmica
Quan la calor no és extrema, Sahún recomana optar pel ventilador, un aparell molt més eficient des del punt de vista energètic.
Segons explica, el seu consum és molt inferior i utilitzar-lo durant tot l'estiu pot representar una despesa d'uns 10 euros aproximadament en 90 dies, una xifra molt més baixa que la de l'aire condicionat.
Hàbits senzills que ajuden a reduir la calor
Més enllà dels electrodomèstics, l'expert insisteix que hi ha costums tradicionals que continuen sent molt útils per mantenir la casa fresca.
Entre les principals recomanacions destaquen:
- Baixar les persianes durant les hores de màxima insolació.
- Evitar que el sol entri directament a les habitacions.
- Mantenir les finestres tancades quan a l'exterior fa més calor.
Aquestes mesures redueixen l'escalfament de l'habitatge i permeten retardar o disminuir l'ús de l'aire condicionat.
Ventilar només a primera hora
La ventilació també és clau durant l'estiu. Segons Sahún, el millor moment per renovar l'aire és durant la matinada o a primera hora del matí, quan la temperatura exterior encara és baixa.
L'expert recomana obrir les finestres abans de les nou del matí i tornar-les a tancar quan el sol comença a escalfar. D'aquesta manera, es conserva la frescor acumulada i es limita l'entrada d'aire calent durant la resta del dia.
Amb una temperatura adequada, una bona ventilació i alguns gestos quotidians, és possible reduir el consum energètic i mantenir una temperatura agradable a casa fins i tot durant els dies més calorosos de l'estiu.
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