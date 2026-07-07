Ni posar l’aire condicionat a 18 graus ni encendre el ventilador: aquesta és la funció que millor combat la xafogor a casa
El mode DRY o deshumidificador redueix la humitat ambiental, millora la sensació de frescor i pot ajudar a disminuir el consum elèctric, especialment en dies de molta xafogor
Quan arriba una onada de calor, molta gent opta per posar l'aire condicionat a la temperatura més baixa possible. Però els especialistes recorden que aquesta no sempre és la millor manera de refrescar la casa. En moltes ocasions, el problema no és tant la temperatura com la humitat, responsable de la sensació de xafogor.
Per això, la majoria d'aparells incorporen una funció que sovint passa desapercebuda: el mode DRY, també conegut com a mode deshumidificador. Quan la humitat és elevada, aquesta opció pot resultar més eficient que refredar l'habitatge de manera intensa.
Què fa exactament el mode DRY?
El mode DRY acostuma a identificar-se amb el dibuix d'unes gotes d'aigua al comandament de l'aire condicionat.
A diferència del mode de refrigeració convencional, no treballa principalment per reduir la temperatura de l'habitació. El seu objectiu és eliminar l'excés d'humitat de l'ambient, fet que permet que el cos reguli millor la temperatura a través de l'evaporació de la suor.
Quan aquesta funció està activada, el compressor i el ventilador funcionen de manera més suau i intermitent per condensar la humitat de l'aire i expulsar-la a l'exterior. Encara que el termòmetre només baixi un o dos graus, la sensació de frescor és molt més gran.
Ideal per a la Costa Brava i altres zones humides
Aquesta funció és especialment útil en dies de molta humitat, una situació molt habitual a la Costa Brava i en altres municipis del litoral català durant l'estiu.
També és recomanable després de pluges, en dies ennuvolats o durant la primavera i la tardor, quan les temperatures no són extremes però la xafogor fa que l'ambient resulti especialment pesat.
En aquests casos, deshumidificar pot ser suficient per guanyar confort sense necessitat de posar l'aire condicionat a temperatures molt baixes.
També ajuda a estalviar energia
Un altre dels avantatges del mode DRY és que, en moltes situacions, consumeix menys electricitat que el mode fred tradicional.
Com que el compressor no ha de funcionar de manera contínua per reduir diversos graus la temperatura de l'habitatge, l'esforç energètic és menor, cosa que pot traduir-se en una factura de la llum més baixa.
A més, mantenir una humitat adequada també contribueix a prevenir l'aparició de floridura, fongs i àcars, alhora que protegeix mobles de fusta, armaris i tèxtils dels efectes de la humitat persistent.
Quan no és suficient?
Ara bé, els experts recorden que el mode deshumidificador no substitueix el mode de refrigeració quan les temperatures són molt elevades.
Si a l'exterior se superen els 35 o 40 graus, l'aire condicionat en mode fred continua sent la millor opció per reduir la temperatura interior de manera efectiva.
La clau és adaptar la funció a cada situació. En dies de xafogor intensa, activar el mode DRY pot ser suficient per aconseguir una sensació de frescor més agradable, respirar un aire de més qualitat i reduir el consum energètic de la llar sense renunciar al confort.
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