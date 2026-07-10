L’OCU avisa: aquesta és la targeta bancària que no recomana "en absolut"
L’organització alerta que aquest tipus de targeta pot generar un endeutament permanent i recomana triar el mitjà de pagament segons l’ús que se’n faci
Pagar amb targeta bancària és avui una rutina per a la majoria de consumidors. Però no totes funcionen igual ni són igual de recomanables. La Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) recorda que cada tipus de targeta té avantatges i inconvenients, i assegura que, en molts casos, la millor opció és disposar de més d’una targeta i utilitzar cadascuna per a una finalitat diferent.
Ara bé, hi ha una modalitat que l’entitat desaconsella de manera contundent: les targetes revolving, un producte financer que considera especialment arriscat perquè pot afavorir l’endeutament crònic.
Les targetes revolving, les menys recomanables
Les targetes revolving permeten fer compres o retirar diners fins a un límit de crèdit determinat, però el deute es retorna mitjançant quotes mensuals. El problema és que aquestes quotes solen ser reduïdes i una bona part del pagament es destina als interessos, de manera que el capital pendent disminueix molt lentament.
Segons l’OCU, aquest sistema pot donar la falsa sensació que el deute està controlat quan, en realitat, es pot allargar durant anys. Per això afirma que "no les recomana en absolut", ja que poden acabar provocant situacions de sobreendeutament i encarir molt el cost final de les compres.
En els darrers anys, aquest tipus de targetes han estat objecte de nombrosos litigis judicials per l’aplicació d’interessos molt elevats. El Tribunal Suprem ha dictat diverses sentències sobre aquests productes, especialment quan els interessos poden considerar-se usuraris o quan no s'ha informat adequadament el consumidor.
Dèbit, crèdit o prepagament: quina convé més?
L’OCU considera que la targeta de dèbit continua sent la millor alternativa per controlar la despesa del dia a dia. Està vinculada directament al compte corrent i només permet gastar els diners disponibles, de manera que evita acumular deute.
La targeta de crèdit, en canvi, ofereix més flexibilitat perquè permet ajornar els pagaments. Si es retorna l’import total a final de mes, normalment no genera interessos. El risc apareix quan es decideix fraccionar el pagament, ja que aleshores poden començar a aplicar-se interessos segons les condicions del contracte.
Pel que fa a les targetes de prepagament, només permeten gastar els diners que s’hi han carregat prèviament. Això les converteix en una eina molt útil per comprar per internet, limitar possibles fraus o controlar millor la despesa.
Les més recomanades per comprar per internet i viatjar
Les targetes de prepagament també són una de les opcions preferides pels experts en ciberseguretat. Com que només contenen el saldo que l’usuari hi ingressa, si es produeix un robatori de dades o una clonació, el risc econòmic queda limitat.
A més, moltes persones les utilitzen quan viatgen a l’estranger, ja que alguns productes permeten reduir les comissions per canvi de divisa o per retirades en caixers internacionals.
També poden ser útils per donar un mitjà de pagament a adolescents o familiars sense necessitat que tinguin un compte corrent propi.
Quina és la millor opció?
Segons l’OCU, no existeix una única targeta ideal. Tot depèn de les necessitats de cada consumidor.
- Per controlar millor les despeses: targeta de dèbit o de prepagament.
- Per disposar de més flexibilitat puntual: targeta de crèdit, sempre que es pagui el total a final de mes.
- Per comprar per internet: targeta virtual o de prepagament.
- Per viatjar a l’estranger: targetes que ofereixin poques comissions i limitin el risc davant possibles fraus.
El que sí que té clar l’OCU és quina evitar: les targetes revolving. Abans de contractar-ne una, recomana llegir amb deteniment totes les condicions, comprovar el tipus d’interès aplicat i calcular quant acabarà costant realment el crèdit. Perquè una quota mensual molt baixa pot semblar atractiva, però pot convertir-se en un deute que s’allargui durant anys.
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