Hisenda ho confirma: així pots estalviar fins a 15.000 euros per canviar l'aire condicionat
La deducció pot arribar al 60% de la inversió en actuacions de rehabilitació energètica, però cal acreditar la millora amb certificats emesos abans i després de les obres
Amb les temperatures cada vegada més altes, l’aire condicionat s’ha convertit en un aparell gairebé imprescindible en moltes llars. El problema és que també pot incrementar considerablement la factura elèctrica, sobretot si l’equip és antic o poc eficient.
Una de les alternatives que més ha crescut els darrers anys és l’aerotèrmia, una tecnologia basada en una bomba de calor que aprofita l’energia de l’aire exterior per escalfar, refrigerar i, en alguns casos, produir aigua calenta. La seva instal·lació pot comportar una inversió important, però existeixen deduccions estatals a l’IRPF per a les obres que milloren l’eficiència energètica dels habitatges.
Ara bé, la instal·lació d’aerotèrmia no dona dret automàticament a desgravar. Per aplicar la deducció cal demostrar, mitjançant certificats energètics, que les obres han aconseguit la millora exigida per la normativa.
Fins a 9.000 euros de deducció
La deducció més elevada és la destinada a les obres de rehabilitació energètica en edificis d’ús predominantment residencial. Permet deduir el 60% de les quantitats pagades, amb una base màxima acumulada de 15.000 euros per habitatge.
Això significa que l’estalvi fiscal màxim no és de 15.000 euros, sinó de 9.000 euros, resultat d’aplicar el 60% sobre aquesta base màxima.
La base anual està limitada a 5.000 euros, de manera que la deducció màxima que es pot aplicar en un sol exercici és de 3.000 euros. Si la inversió supera aquest límit, les quantitats pendents es poden traslladar als quatre exercicis següents, sempre sense superar la base acumulada de 15.000 euros.
Quan les obres es fan a través d’una comunitat de propietaris, cada veí calcula la seva part segons el coeficient de participació que tingui en l’edifici.
També hi ha una deducció individual del 40%
En el cas d’una actuació feta directament en un habitatge, com la substitució d’un sistema antic per aerotèrmia, es pot aplicar una deducció del 40% si la reforma redueix almenys un 30% el consum d’energia primària no renovable o permet assolir una qualificació energètica A o B.
La base màxima d’aquesta modalitat és de 7.500 euros, de manera que la deducció pot arribar als 3.000 euros.
També existeix una tercera deducció, del 20%, per a obres que redueixin almenys un 7% la demanda de calefacció i refrigeració de l’habitatge. En aquest cas, la base màxima és de 5.000 euros i l’estalvi fiscal pot arribar als 1.000 euros.
Les tres deduccions són incompatibles entre si per a una mateixa obra. Per tant, el contribuent no pot aplicar simultàniament el 20%, el 40% i el 60% sobre la mateixa instal·lació.
No n’hi ha prou amb canviar l’aparell
Un dels aspectes més importants és que Hisenda no concedeix la deducció només pel fet d’instal·lar aerotèrmia. La reforma ha de produir una millora energètica real i aquesta s’ha d’acreditar documentalment.
Per fer-ho, cal disposar d’un certificat d’eficiència energètica anterior a les obres i d’un altre emès després de la intervenció. La comparació entre tots dos documents és la que permet demostrar que s’ha reduït el consum o que s’ha millorat la qualificació de l’habitatge o de l’edifici.
El certificat anterior pot haver estat expedit fins a dos anys abans de començar els treballs. El posterior l’ha d’emetre i registrar un tècnic competent una vegada acabada l’actuació.
Les obres continuen tenint incentius el 2026
Les deduccions del 20% i del 40% s’han prorrogat per a les quantitats pagades fins al 31 de desembre del 2026. En el cas de la deducció del 60% per rehabilitació energètica d’edificis residencials, el termini de les actuacions s’estén fins al 31 de desembre del 2027.
Entre les despeses que poden formar part de la base hi ha el cost de les obres, els equips, els materials, els honoraris dels professionals i l’expedició dels certificats energètics. En canvi, s’han de restar les subvencions públiques que s’hagin rebut per finançar la mateixa actuació.
A més, els pagaments s’han d’efectuar mitjançant targeta, transferència bancària, xec nominatiu o ingrés en un compte. Les quantitats pagades en efectiu no donen dret a la deducció.
Una inversió que també redueix la factura
L’aerotèrmia utilitza electricitat, però és capaç de generar més energia tèrmica de la que consumeix. Per això pot reduir la despesa respecte de sistemes basats en combustibles fòssils o equips antics, especialment quan es combina amb un bon aïllament i emissors adequats.
Abans de fer la inversió, però, és recomanable demanar un estudi energètic i comprovar quina deducció correspon en cada cas. La clau no és simplement canviar l’aire condicionat, sinó acreditar que la reforma millora de manera efectiva l’eficiència energètica de l’habitatge.
Si es compleixen els requisits, una instal·lació d’aerotèrmia pot comportar un doble estalvi: una reducció del consum mensual i una deducció a la declaració de la renda que, en les rehabilitacions d’edificis, pot arribar fins als 9.000 euros per habitatge.
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