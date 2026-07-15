Els errors que gairebé tothom comet en rentar els plats (i que fan gastar més aigua i detergent)
Des de col·locar malament la vaixella al rentaplats fins a abusar del detergent: aquests són els hàbits que poden impedir que els plats quedin realment nets
Rentar els plats és una tasca quotidiana que sovint fem de manera automàtica. Tanmateix, petits errors poden provocar que la vaixella no quedi del tot neta, que el rentaplats perdi eficàcia o que acabem gastant més aigua, detergent i energia del necessari.
Els experts en neteja coincideixen que una bona rutina no només millora el resultat final, sinó que també ajuda a allargar la vida útil tant dels estris de cuina com del mateix electrodomèstic.
No deixis que les restes de menjar s'assequin
Un dels errors més habituals és deixar els plats hores o fins i tot dies abans de rentar-los. Quan les restes de menjar s'assequen, s'adhereixen a la superfície i després costa molt més eliminar-les.
L'ideal és retirar les restes sòlides tan aviat com sigui possible. Si no es poden rentar immediatament, és recomanable passar-hi una mica d'aigua perquè els residus no s'endureixin.
Ara bé, si utilitzes rentaplats, no cal esbandir completament els plats abans d'introduir-los. Els fabricants i diverses organitzacions de consum recorden que els detergents actuals estan preparats per actuar sobre la brutícia, i un esbandit excessiu només suposa una despesa innecessària d'aigua.
Carregar malament el rentaplats redueix l'eficàcia
Un altre error molt freqüent és sobrecarregar el rentaplats o col·locar els plats de manera que impedeixin el pas dels braços aspersors.
Per obtenir un bon resultat és convenient:
- col·locar els plats grans als laterals i la part inferior;
- posar els gots i bols inclinats perquè l'aigua s'escorri;
- separar els coberts perquè no quedin encaixats entre si;
- comprovar que els braços giratoris poden moure's lliurement.
Quan l'aigua no arriba correctament a totes les peces, és habitual haver de repetir el rentat, amb el consegüent augment del consum.
Ni massa detergent ni massa poc
Pensar que més detergent equival a més neteja és un error.
Si se n'utilitza massa, poden quedar residus sobre la vaixella o dins del rentaplats. En canvi, si la quantitat és insuficient, els plats poden sortir encara bruts o amb males olors.
La millor opció és seguir les indicacions del fabricant del detergent i ajustar la dosi segons la duresa de l'aigua i el nivell de brutícia.
L'aigua molt calenta no sempre és la millor opció
Quan es renta a mà, moltes persones utilitzen aigua molt calenta pensant que neteja millor.
En realitat, l'aigua tèbia acostuma a ser suficient per eliminar el greix amb ajuda del detergent. A més, temperatures excessivament elevades poden deteriorar alguns materials delicats, com certes copes o recipients de plàstic.
Si es tracta de cassoles o paelles amb restes molt incrustades, és més eficaç deixar-les una estona en remull abans de fregar-les.
Evita els fregalls massa abrasius
No tots els estris suporten el mateix tipus de neteja.
Els fregalls metàl·lics o molt abrasius poden ratllar superfícies antiadherents, vidre o ceràmica decorada. Per això és preferible utilitzar:
- una esponja suau per a gots, copes i plats delicats;
- una cara més rugosa per eliminar restes enganxades en olles o cassoles;
- raspalls específics per a recipients difícils.
També cal cuidar el rentaplats
Moltes persones pensen que el rentaplats es neteja sol, però no és així.
Els especialistes recomanen revisar periòdicament el filtre, eliminar les restes acumulades i netejar les gomes de la porta. També és aconsellable fer un cicle de manteniment amb un producte específic o amb els programes de neteja que incorporen molts models actuals.
Un rentaplats brut pot perdre eficàcia i generar males olors.
Rentar a mà o amb rentaplats?
Diversos estudis indiquen que un rentaplats modern, utilitzat amb la càrrega completa i en programes Eco, acostuma a consumir menys aigua que rentar els plats a mà mantenint l'aixeta oberta.
Si es renta manualment, la millor opció és omplir parcialment l'aigüera o un recipient amb aigua i evitar deixar córrer l'aixeta de manera contínua.
Petits hàbits que marquen la diferència
Una bona organització fa que rentar els plats sigui més ràpid i eficient. Retirar les restes de menjar, col·locar correctament la vaixella, utilitzar la dosi justa de detergent i mantenir el rentaplats en bon estat són gestos senzills que permeten estalviar temps, diners i recursos.
Amb aquests petits canvis, la vaixella quedarà més neta i també es reduirà el consum d'aigua i energia a cada rentada.
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