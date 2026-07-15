El truc d’una sola cullerada que pot millorar la bugada i reduir el consum de la rentadora
El percarbonat de sodi és un blanquejador natural que permet rentar moltes peces a baixa temperatura, amb l’estalvi energètic que això comporta
Fer la bugada és una de les tasques domèstiques que més energia consumeixen, especialment quan la rentadora treballa amb aigua calenta. Tot i això, hi ha un producte econòmic i cada vegada més popular que pot ajudar a obtenir bons resultats rentant a temperatures més baixes: el percarbonat de sodi.
Aquest compost s’utilitza com a blanquejador natural i potenciador del detergent. Afegint-ne aproximadament una cullerada a la rentadora, moltes taques orgàniques es poden eliminar amb més facilitat i la roba blanca recupera brillantor sense necessitat de recórrer a lleixius tradicionals.
Això sí, els experts recorden que no és un producte miraculós ni substitueix sempre el detergent, sinó que actua com un complement que pot millorar l’eficàcia del rentat en moltes situacions.
Per què ajuda a estalviar electricitat?
La clau no és el percarbonat en si, sinó la temperatura de rentada.
Segons l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE), la major part de l’electricitat que consumeix una rentadora es destina a escalfar l’aigua. Per aquest motiu, rentar a 30 °C, o fins i tot en fred quan el tipus de roba ho permet, pot reduir de manera considerable el consum energètic respecte a programes de 40 o 60 graus.
El percarbonat allibera oxigen actiu en contacte amb l’aigua, un efecte que ajuda a eliminar taques i a potenciar la neteja. Tot i que funciona millor a partir d’uns 40 °C, moltes formulacions continuen oferint bons resultats en programes de baixa temperatura, especialment si la roba no està excessivament bruta.
Quan és recomanable utilitzar-lo?
El percarbonat de sodi és especialment útil per:
- roba blanca que ha perdut brillantor;
- llençols i tovalloles;
- peces amb taques de suor, cafè, vi o aliments;
- roba que necessita una higiene més profunda.
La dosi habitual és una o dues cullerades directament al tambor o al compartiment del detergent, sempre seguint les instruccions del fabricant.
En canvi, no és recomanable utilitzar-lo sobre peces delicades com la llana, la seda, el lli molt fi o el cuir, ja que podria deteriorar-ne les fibres.
Ni els detergents químics són sempre millors ni els ecològics sempre pitjors
Molts consumidors dubten entre detergents convencionals i ecològics.
Els detergents tradicionals solen ser molt eficaços amb taques difícils, especialment a temperatures elevades. Els productes ecològics, en canvi, acostumen a estar formulats per funcionar millor amb programes de 30 o 40 graus, reduint així el consum energètic i l'impacte ambiental.
Els especialistes recorden que la diferència no depèn només del detergent. Factors com la duresa de l’aigua, el programa seleccionat, la quantitat de roba o el tipus de taca també influeixen en el resultat final.
Altres trucs per gastar menys amb la rentadora
A més d’utilitzar percarbonat quan sigui necessari, hi ha altres hàbits senzills que permeten reduir la factura elèctrica:
- rentar sempre que sigui possible a 30 °C;
- omplir la rentadora sense sobrecarregar-la;
- evitar els prerentats si la roba no està molt bruta;
- utilitzar programes Eco, que consumeixen menys energia encara que siguin més llargs;
- mantenir nets el filtre i el calaix del detergent.
També és recomanable no abusar del detergent. Fer-ne servir més quantitat no significa rentar millor i pot deixar residus tant a la roba com a la mateixa rentadora.
Un complement útil, però no una solució universal
El percarbonat de sodi és una bona alternativa per reforçar el rentat i ajudar a mantenir la roba blanca en bon estat sense necessitat d'utilitzar lleixiu. A més, permet aprofitar programes de baixa temperatura en moltes bugades, cosa que contribueix a reduir el consum d'electricitat.
Ara bé, no totes les peces ni totes les taques requereixen aquest producte. La millor manera d'estalviar continua sent escollir el programa adequat, rentar només quan la rentadora és plena i adaptar la temperatura al tipus de roba.
Amb petits canvis en els hàbits de rentada és possible obtenir una roba neta, allargar-ne la vida útil i, al mateix temps, reduir el consum energètic de casa.
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