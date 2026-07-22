Et sorprendrà: Un expert en tecnologia revela quants euros costa tenir l'aire condicionat encès tota la nit
El consum depèn de la potència de l'aparell, de la temperatura programada i del preu de l'electricitat, però hi ha una estimació que permet fer-se'n una idea
Amb les altes temperatures, moltes llars recorren a l'aire condicionat per poder dormir millor durant les nits més caloroses. Tot i això, hi ha una pregunta que es repeteix cada estiu: quant costa realment deixar-lo encès durant tota la nit?
L'expert en tecnologia Toni Reboredo ha fet els càlculs en un vídeo publicat a les xarxes socials i assegura que, en el cas d'un aparell domèstic de mida petita, el cost acostuma a situar-se entre un euro i un euro i mig per nit. Ara bé, aquesta xifra és orientativa i pot variar en funció de diversos factors.
El consum depèn del tipus d'aparell
Un dels errors més habituals és pensar que tots els aparells d'aire condicionat consumeixen el mateix.
En realitat, la despesa varia segons:
- la potència de l'equip;
- la temperatura seleccionada;
- l'aïllament de l'habitatge;
- les hores de funcionament;
- i l'eficiència energètica de l'aparell.
Els equips més moderns, especialment els que incorporen tecnologia inverter, redueixen notablement el consum perquè, un cop assolida la temperatura desitjada, disminueixen la potència en lloc d'engegar-se i apagar-se contínuament.
Quant costa una nit sencera?
Segons l'estimació de Reboredo, un aparell que consumeixi aproximadament 1 kWh per hora i funcioni durant unes vuit hores gastarà al voltant de 8 kWh.
Si es pren com a referència un preu de l'electricitat d'uns 0,15 euros per kWh, el cost seria aproximadament de 1,20 euros per nit.
Tot i això, el preu de la llum varia cada dia i cada consumidor pot tenir una tarifa diferent, de manera que la despesa real pot ser superior o inferior.
I al cap d'un mes?
Si aquest consum es manté cada nit durant un mes sencer, la despesa pot situar-se aproximadament entre 30 i 40 euros per a un aparell d'una habitació.
En canvi, si es tracta d'un split de més potència, com els que acostumen a climatitzar un menjador o una sala gran, el consum mensual pot augmentar considerablement.
També cal tenir en compte que moltes llars tenen més d'un aparell funcionant simultàniament, fet que multiplica la factura elèctrica.
Un ventilador continua sent molt més econòmic
L'expert compara aquest consum amb el d'un ventilador, que és molt inferior.
Segons els seus càlculs, mantenir un ventilador encès durant vuit hores pot costar només uns pocs cèntims, depenent de la seva potència.
Ara bé, tots dos sistemes no ofereixen el mateix resultat: mentre que el ventilador només mou l'aire, l'aire condicionat redueix realment la temperatura de l'habitació, cosa que el fa molt més efectiu durant les onades de calor.
Com reduir el consum sense renunciar al confort
Els experts en eficiència energètica recomanen diverses mesures per evitar que la factura es dispari:
- programar una temperatura d'entre 25 i 27 ºC;
- activar el mode nit o el temporitzador;
- mantenir portes i finestres tancades mentre funciona;
- baixar persianes durant les hores de més insolació;
- netejar periòdicament els filtres perquè l'aparell treballi amb el màxim rendiment.
Cada grau menys de temperatura implica un augment del consum, per la qual cosa no és recomanable programar l'aparell a valors molt baixos.
Dormir amb l'aire condicionat és segur?
L'aire condicionat no és perjudicial per si mateix, però els especialistes recomanen evitar que el raig d'aire incideixi directament sobre el cos durant tota la nit.
També és aconsellable mantenir una temperatura moderada i garantir una bona ventilació de l'habitatge durant les hores més fresques del dia per reduir el temps de funcionament de l'aparell.
Un cost assumible, però variable
En definitiva, dormir amb l'aire condicionat encès tota la nit no és tan car com moltes persones pensen, especialment si es disposa d'un equip modern i eficient.
Tot i així, la despesa final dependrà del tipus d'aparell, de les hores d'ús, de la temperatura seleccionada i, sobretot, del preu de l'electricitat que s'apliqui en cada moment.
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