Dormir amb l'aire condicionat és bo o dolent? Els experts expliquen els beneficis, els riscos i la temperatura ideal
Utilitzat correctament pot millorar el descans durant les nits de calor, però un mal ús pot afavorir molèsties respiratòries i augmentar el consum elèctric
Quan les temperatures nocturnes superen els 25 o 26 graus, dormir bé es converteix en una missió gairebé impossible. En aquestes situacions, l'aire condicionat és una de les eines més eficaces per descansar millor i reduir el risc d'esgotament per calor.
Ara bé, això no significa que qualsevol configuració sigui adequada. Els especialistes coincideixen que la temperatura, el manteniment de l'aparell i la manera d'utilitzar-lo són determinants tant per a la salut com per al consum energètic.
Quina és la temperatura ideal per dormir?
La majoria de societats científiques i organismes especialitzats recomanen mantenir el dormitori en una temperatura aproximada d'entre 24 i 26 ºC durant les nits més caloroses.
Aquesta franja permet reduir la calor ambiental sense provocar un contrast excessiu entre l'interior de l'habitatge i l'exterior, fet que millora el confort i disminueix el consum elèctric.
El cos humà necessita baixar lleugerament la seva temperatura interna per iniciar les fases més profundes del son, però això no implica convertir l'habitació en una cambra frigorífica.
Posar-lo a 20 graus no ajuda a dormir millor
És habitual pensar que, com més fred faci a l'habitació, millor es descansarà.
Els experts asseguren que això és fals.
Baixar la temperatura molt per sota dels 24 ºC acostuma a incrementar el consum d'electricitat sense aportar un benefici real sobre la qualitat del son. A més, pot provocar una sensació de fred durant la matinada que interrompi el descans.
Cada grau menys també obliga l'aparell a treballar més intensament i augmenta la despesa energètica.
Pot provocar mal de coll?
L'aire condicionat no provoca refredats, ja que aquests estan causats per virus.
El que sí que pot passar és que un ús inadequat afavoreixi la sequedat de les mucoses o irriti les vies respiratòries, especialment si el corrent d'aire incideix directament sobre la cara o si l'aparell no es troba en bon estat de manteniment.
La Societat Espanyola d'Otorinolaringologia i Cirurgia de Cap i Coll (SEORL-CCC) recorda que els canvis bruscos de temperatura i els ambients excessivament secs poden afavorir molèsties com irritació de gola, ronquera o congestió nasal.
Els filtres també són importants
Una bona part dels problemes atribuïts a l'aire condicionat tenen a veure amb un manteniment deficient.
Quan els filtres acumulen pols, àcars o floridura, aquests elements poden tornar a circular per l'habitació cada vegada que l'aparell s'encén.
Per això és recomanable netejar-los periòdicament seguint les instruccions del fabricant i revisar l'equip abans de l'inici de l'estiu.
Aquesta mesura és especialment important per a persones amb al·lèrgies, asma o altres malalties respiratòries.
El mode "Sleep" ajuda a estalviar
Molts equips moderns incorporen un mode nit o Sleep.
Aquest sistema incrementa lleugerament la temperatura al llarg de la nit perquè el cos necessita menys refrigeració quan ja s'ha adormit.
Això permet:
- reduir el consum elèctric;
- evitar una sensació de fred a la matinada;
- mantenir una temperatura més estable;
- millorar el confort durant el descans.
També és recomanable utilitzar el temporitzador perquè l'aparell s'apagui automàticament quan la temperatura exterior hagi disminuït.
Com gastar menys electricitat
A més de programar correctament la temperatura, hi ha altres hàbits que poden reduir la factura:
- mantenir portes i finestres tancades mentre funciona;
- abaixar persianes durant les hores de màxima insolació;
- ventilar l'habitatge a primera hora del matí o durant la nit;
- mantenir nets els filtres;
- aprofitar la tecnologia inverter, si l'equip en disposa.
Aquest tipus d'aparell regula automàticament la potència i evita els continus encesos i apagats que incrementen el consum.
Quan és millor no utilitzar-lo?
Si la temperatura exterior baixa prou durant la nit i és possible ventilar l'habitatge de manera natural, sovint no cal mantenir l'aire condicionat funcionant durant totes les hores de descans.
També convé evitar dirigir el flux d'aire directament cap al llit, especialment si dormen infants, persones grans o persones amb problemes respiratoris.
Dormir amb l'aire condicionat és segur?
En general, sí.
Les principals societats mèdiques coincideixen que utilitzar correctament l'aire condicionat no és perjudicial per a la salut i pot ser especialment beneficiós durant les onades de calor, ja que ajuda a prevenir l'esgotament tèrmic i facilita un descans reparador.
La clau és mantenir una temperatura moderada, netejar regularment l'aparell i evitar els contrastos extrems de temperatura.
En definitiva, el problema no és dormir amb l'aire condicionat encès, sinó fer-lo servir malament.