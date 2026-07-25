El senzill truc per refredar una habitació sense aire condicionat durant les nits de calor
Aprofitar les hores més fresques i impedir que la calor entri durant el dia pot marcar la diferència a l'hora d'anar a dormir
Dormir durant les nits més caloroses de l'estiu pot convertir-se en una autèntica odissea. Quan les temperatures nocturnes es mantenen elevades, obrir una finestra sovint sembla insuficient i no totes les llars disposen d'aire condicionat.
Hi ha, però, alguns gestos que poden ajudar a mantenir l'habitació més fresca sense disparar el consum elèctric.
Una de les claus és actuar abans que arribi la nit. Si durant les hores centrals del dia deixem que el sol entri directament a casa, les parets, el terra i els mobles acumulen calor i l'alliberen posteriorment.
Per això, durant les hores de més insolació és convenient baixar persianes o tancar cortines i tendals, especialment a les finestres que reben sol directe.
Obrir-ho tot no sempre és la millor opció
Un dels errors habituals és mantenir totes les finestres obertes durant el dia pensant que així refrescarem la casa.
Si a l'exterior fa més calor que a l'interior, el resultat pot ser precisament el contrari.
La millor estratègia consisteix a ventilar a primera hora del matí i durant la nit, quan la temperatura exterior disminueix. Si l'habitatge té finestres en façanes diferents, obrir-les simultàniament pot generar ventilació creuada i facilitar la renovació de l'aire.
Aquesta estratègia pot ser especialment útil durant les nits caloroses que cada estiu es registren en punts del litoral gironí.
Com utilitzar millor el ventilador
El ventilador no redueix realment la temperatura de l'habitació, però el moviment de l'aire facilita l'evaporació de la suor i pot millorar notablement la sensació tèrmica.
Durant la nit, també es pot situar estratègicament prop d'una finestra per ajudar a moure l'aire quan la temperatura exterior ja ha baixat.
També és recomanable reduir les fonts de calor dins de casa: evitar el forn durant les hores més caloroses, apagar aparells electrònics que no s'utilitzen i optar per bombetes eficients.
La combinació és senzilla: impedir que la calor entri durant el dia i expulsar-la quan refresca a l'exterior.
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