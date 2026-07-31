L'OCU desaconsella aquest tipus de targeta bancària: "És cara i pot afavorir el sobreendeutament"
L'Organització de Consumidors i Usuaris recomana adaptar la targeta a cada ús i alerta dels riscos de les targetes 'revolving', que poden generar un deute persistent
Pagar amb targeta bancària s'ha convertit en un gest quotidià per a la majoria de consumidors. Tot i això, no totes les targetes funcionen igual ni ofereixen els mateixos avantatges. Segons la Organització de Consumidors i Usuaris (OCU), la millor opció és disposar de més d'una targeta i utilitzar cadascuna segons les necessitats de cada moment. D'aquesta manera, assegura l'entitat, es pot estalviar diners i guanyar seguretat.
L'organització recorda que, encara que les diferències entre alguns productes s'han anat reduint amb els anys, és important conèixer les característiques de cada tipus de targeta abans de contractar-la.
La targeta de dèbit, la millor per controlar la despesa
La targeta de dèbit està vinculada directament a un compte corrent. Cada compra o retirada d'efectiu es carrega de manera immediata al saldo disponible, de manera que no permet gastar més diners dels que hi ha al compte.
Segons l'OCU, això la converteix en una eina especialment recomanable per a les persones que volen controlar la despesa diària i evitar endeutar-se. També pot ser una bona alternativa per treure diners dels caixers automàtics sense pagar comissions, sempre que s'utilitzin les xarxes o entitats adequades.
La targeta de crèdit ofereix flexibilitat, però cal utilitzar-la amb prudència
A diferència de la targeta de dèbit, la targeta de crèdit permet efectuar compres encara que en aquell moment no hi hagi saldo suficient al compte. En aquest cas, és l'entitat financera qui concedeix un crèdit fins al límit establert al contracte.
L'OCU recorda que la forma més habitual d'utilitzar aquest tipus de targetes és retornar l'import gastat a final de mes i sense interessos. El problema apareix quan el titular decideix ajornar el pagament, ja que aleshores entren en joc els interessos previstos al contracte.
Per això, l'organització considera que és una opció útil per disposar d'una certa flexibilitat, però recomana fer-ne un ús puntual i responsable.
Les targetes de prepagament, una opció segura per comprar per internet
Les targetes de prepagament funcionen amb un saldo que l'usuari carrega prèviament. Només es poden gastar els diners que s'hi han ingressat, fet que limita el risc en cas de frau.
L'OCU destaca que són especialment útils per fer compres per internet, vincular-les a aplicacions o plataformes digitals o facilitar un mitjà de pagament a menors o persones que no disposen d'un compte bancari.
A més, també poden resultar pràctiques durant els viatges a l'estranger, tant per limitar les possibles conseqüències d'una clonació o ús fraudulent de la targeta com, en alguns casos, per reduir les comissions associades a les retirades d'efectiu o al canvi de divisa.
Les targetes 'revolving', les menys recomanables
L'OCU és especialment contundent amb les anomenades targetes revolving, un producte financer que desaconsella "en absolut".
Aquestes targetes permeten disposar d'un límit de crèdit que es retorna mitjançant quotes mensuals. El problema és que, si aquestes quotes són reduïdes, gran part del pagament es destina als interessos i el deute pot prolongar-se durant molt de temps.
Segons l'organització, aquesta modalitat és cara i pot afavorir tant l'endeutament permanent com el sobreendeutament, ja que l'usuari pot tenir la sensació que paga poc cada mes mentre el cost total del crèdit continua augmentant.
Per aquest motiu, abans de contractar una targeta d'aquest tipus és recomanable llegir atentament totes les condicions, especialment el tipus d'interès, les quotes mensuals i el temps previst per amortitzar el deute.
Quina targeta convé escollir?
L'OCU conclou que no existeix una targeta ideal per a totes les situacions. La seva recomanació és escollir la més adequada segons l'ús que se'n vulgui fer.
Per al control de la despesa, considera més apropiades les targetes de dèbit o de prepagament. Si es necessita una certa flexibilitat puntual, la targeta de crèdit pot ser una bona alternativa, sempre que es faci servir amb prudència. Per a les compres en línia, les targetes virtuals o de prepagament ofereixen un plus de seguretat, mentre que en els viatges internacionals les targetes de prepagament poden ajudar a reduir riscos i, segons les condicions de l'emissor, també algunes comissions.
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