La nova estafa per aprimar-se: un fals ‘Ozempic’ amb el segell de l’OCU
L’organització ha posat el cas en coneixement de la Policia Nacional després de detectar anuncis a Instagram que utilitzaven el seu nom i logotip sense autorització
La Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha denunciat una campanya publicitària difosa a Instagram que utilitza sense permís el seu nom i logotip per promocionar un suposat producte per aprimar-se anomenat ‘OzemPil’. L’organització assegura que no ha recomanat mai aquest producte i que tampoc ha participat en la seva fabricació ni distribució.
El cas va arribar a coneixement de l’OCU després de rebre diversos avisos de consumidors que alertaven que els anuncis presentaven el producte com si comptés amb el recolzament de l’organització. Una afirmació que, segons l’entitat, és completament falsa.
Una estratègia per generar confiança
L’OCU considera que l’ús de la seva identitat corporativa pretén donar una aparença de legitimitat al producte i influir en els consumidors que busquen solucions per perdre pes. A aquesta utilització fraudulenta de la imatge de l’organització s’hi afegeix el propi nom comercial, ‘OzemPil’, que presenta una clara similitud amb Ozempic, un medicament conegut pel seu ús en el tractament de la diabetis i que també ha adquirit notorietat pel seu efecte sobre la pèrdua de pes.
L’organització alerta, a més, que aquest tipus de campanyes tenen una particularitat que en dificulta la persecució: es difonen a través de les xarxes socials i poden canviar ràpidament d’identitat. Algunes de les comptes que publiquen els anuncis desapareixen al cap de poc temps i són substituïdes per altres de característiques similars.
Aquesta pràctica complica tant la identificació dels responsables com la retirada definitiva de la publicitat.
Davant d’aquesta situació, l’OCU ha traslladat el cas a la Policia Nacional perquè investigui els fets i determini si podrien constituir alguna infracció o delicte. L’organització també estudia altres mesures per evitar que la seva imatge continuï sent utilitzada amb finalitats comercials sense autorització.
L’alerta pels productes per aprimar-se
Més enllà del possible ús fraudulent de la marca de l’OCU, l’organització posa el focus en un altre problema: els riscos de comprar productes per aprimar-se a través de pàgines web o canals que no ofereixen garanties suficients sobre el seu origen i composició.
En aquests casos, adverteix, existeix el risc que els productes continguin substàncies no declarades o ingredients que puguin resultar perjudicials per a la salut. Per això, recomana desconfiar especialment dels anuncis que prometen resultats ràpids o extraordinaris i dels que recorren a suposats avals d’organismes o entitats reconegudes.
L’OCU recorda que els consumidors no haurien d’interpretar la presència del seu logotip en un anunci com una garantia d’eficàcia o seguretat. També assenyala que molts d’aquests productes comercialitzats com a complements o solucions per perdre pes no passen pels mateixos controls que els medicaments.
L’organització demana que qualsevol anunci que utilitzi el seu nom o logotip sense autorització sigui comunicat a les autoritats corresponents i recomana extremar les precaucions davant de campanyes que presentin productes miraculosos o que intentin aprofitar-se de la popularitat de medicaments com Ozempic.
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