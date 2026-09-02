Ni tan sans ni tan lleugers: l'OCU suspèn el 40% d'aquest tipus de cafès pel que porten amagat
L'organització recomana revisar les etiquetes abans de comprar aquestes begudes, que poden contenir més calories que alguns refrescos
Els cafès refrigerats llestos per beure s'han convertit en un dels productes més populars dels supermercats. Es venen en llaunes, ampolles o gots preparats per consumir i són una alternativa ràpida per als amants del cafè. Però la seva aparença aparentment saludable pot resultar enganyosa.
Un estudi elaborat per l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) conclou que una part important d'aquestes begudes presenta problemes nutricionals relacionats amb el contingut de sucre i la presència d'additius.
Quatre de cada deu obtenen una mala valoració
L'anàlisi ha estudiat 91 cafès refrigerats disponibles als supermercats i ha detectat que 36 productes, gairebé el 40% del total, no superen els criteris saludables establerts per l'organització.
L'avaluació té en compte factors com la qualitat nutricional, el contingut de sucre i la presència d'aromes o additius afegits.
Segons l'informe, els principals problemes es concentren en algunes varietats de cafè amb llet, caputxino i begudes aromatitzades, mentre que els cafès tipus espresso solen obtenir resultats més favorables.
Més sucre del que sembla
Una de les dades que més preocupa els experts és la quantitat de sucre que incorporen aquestes begudes.
Un envàs estàndard de 250 mil·lilitres conté de mitjana 19 grams de sucre, l'equivalent aproximat a quatre culleradetes. En algunes varietats, especialment els caputxinos, la xifra encara és superior.
Aquest contingut fa que molts cafès refrigerats aportin una quantitat considerable de calories. De fet, alguns superen les que conté una llauna de refresc convencional.
Additius sota la lupa
L'estudi també posa el focus en la presència d'additius alimentaris. Alguns productes incorporen diversos estabilitzants, edulcorants i fosfats per millorar-ne el sabor, la textura o la conservació.
Segons l'OCU, hi ha marques que utilitzen pocs additius, mentre que altres varietats poden arribar a incloure'n diversos en una sola beguda.
Per aquest motiu, l'organització recomana llegir amb atenció l'etiquetatge i prioritzar aquells productes amb menys ingredients afegits.
Consum ocasional
Els experts no demanen eliminar completament aquest tipus de begudes, però sí consumir-les de manera esporàdica.
La recomanació principal és comparar etiquetes abans de comprar i evitar aquells cafès refrigerats amb quantitats elevades de sucre o una llarga llista d'additius.
Així, malgrat que es presentin com una opció pràctica per prendre cafè fora de casa, l'OCU recorda que moltes d'aquestes begudes s'assemblen més a un refresc ensucrat que no pas a un cafè tradicional.
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