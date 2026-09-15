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Les quatre llaunes de conserva que els experts recomanen consumir només de manera ocasional

Tot i ser pràctiques i duradores, alguns productes enllaunats poden contenir quantitats elevades de sal, sucre o greixos poc saludables

Les quatre llaunes de conserva que els experts recomanen consumir només de manera ocasional

Les quatre llaunes de conserva que els experts recomanen consumir només de manera ocasional / CC0

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Bruna Segura

Girona

Les conserves formen part de la despensa de moltes llars perquè són còmodes, econòmiques i permeten tenir aliments disponibles durant mesos. Tot i això, els nutricionistes recorden que no totes les conserves ofereixen el mateix valor nutricional i que algunes convé reservar-les per a un consum esporàdic.

El problema no acostuma a ser l'envàs en si, sinó els ingredients que contenen alguns d'aquests productes, especialment quan incorporen carns processades, sucres afegits o grans quantitats de sal.

Embotits enllaunats

Productes com el chopped o altres derivats carnis processats solen destacar per l'elevat contingut en greixos saturats, sal i additius.

Diversos organismes internacionals han advertit que el consum freqüent de carns processades s'associa a un risc més alt de desenvolupar determinats problemes de salut. Per aquest motiu, els experts recomanen prioritzar fonts de proteïna més naturals i menys processades.

Plats preparats amb llegums i carn

Les conserves de fabada, llenties amb xoriço o altres guisats similars poden semblar una opció saludable perquè contenen llegums, però sovint incorporen també carns processades i quantitats importants de greix i sal.

Els llegums continuen sent un aliment molt recomanable, però els nutricionistes aconsellen preparar-los a casa o escollir versions més senzilles, amb menys ingredients afegits.

Fruita en almívar

El préssec en almívar i altres fruites conservades en xarops dolços poden contenir quantitats molt elevades de sucre.

Consumides de manera puntual no representen cap problema, però fer-ne un consum habitual pot augmentar notablement la ingesta de sucres lliures. Per això, els especialistes recomanen optar preferentment per fruita fresca o conservada en el seu propi suc.

Salses preparades

Moltes salses en conserva o envasades concentren una combinació de sal, sucres i greixos que les converteix en productes poc recomanables des del punt de vista nutricional.

Tomàquet fregit, salses per a pasta o preparats similars poden semblar inofensius, però algunes marques presenten valors nutricionals força allunyats dels d'una elaboració casolana.

No totes les conserves són iguals

Els experts insisteixen que les conserves no s'han de demonitzar. De fet, algunes opcions com el peix en conserva, els llegums cuits sense additius o les verdures envasades poden formar part perfectament d'una alimentació equilibrada.

La clau és revisar l'etiquetatge i escollir productes amb pocs ingredients, baix contingut en sal i sense sucres afegits, prioritzant sempre els aliments frescos quan sigui possible.

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En definitiva, les conserves continuen sent una eina útil a la cuina, però convé saber quines opcions ofereixen una millor qualitat nutricional i quines és preferible consumir amb moderació.

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