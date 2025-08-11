Natura, emocions i sostenibilitat: tres històries que connecten amb l’essència de Costa Rica
Parlem amb tres dones que han viscut experiències transformadores al país centreamericà.
En el marc de l’esdeveniment Ens agrada viatjar a… Costa Rica, organitzat per la revista VIAJAR el passat 25 de juny al CoolRooms Palacio de Atocha (Madrid), tres convidades van compartir amb el públic les seves històries personals i el seu vincle amb el país centreamericà, una destinació única caracteritzada per la seva biodiversitat, el carisma de la seva gent i una natura sempre protagonista. Presentades per Josep Maria Palau, director de la revista, les ponents —la periodista Elena Ortega, l’escriptora Bárbara Gil i l’experta mediambiental Alejandra Laborda— van apropar Costa Rica a través de les seves vivències, demostrant que, a més de ser un autèntic paradís, és un lloc que transforma, inspira i deixa empremta. En el mateix acte, la revista VIAJAR va presentar la seva pròxima expedició al país de la Pura Vida, a la qual ja et pots inscriure si ets un autèntic amant de l’aventura. No t’ho perdis!
Elena Ortega, la periodista captivada per la selva
Elena Ortega, periodista especialitzada en viatges i col·laboradora habitual de VIAJAR, va tenir un primer contacte professional amb Costa Rica, però la relació amb el país va acabar convertint-se en quelcom molt més especial. “Va ser amor a primera vista”, explica a Viajar amb convicció. “Només començar a recórrer el país, em va captivar la seva natura, tan viva que sembla irreal”, comenta, fent referència també a la seva biodiversitat, que representa el 6,5% del planeta.
“També em va sorprendre que els seus espais naturals estiguin oberts perquè el viatger hi connecti de moltes maneres”, afegeix. “La xarxa de parcs nacionals i l’esforç local per preservar la biodiversitat és exemplar”. Recorda especialment dos llocs que la van marcar: el Parc Nacional de Tortuguero, “al qual s’arriba navegant per canals envoltats de selva”, i el riu Pacuare, on va viure una experiència plena d’adrenalina fent ràfting en ràpids de nivell III i IV. “És una manera emocionant de fondre’s amb la natura del país”. Però, més enllà de l’aventura, el que més la va impressionar va ser la història humana de Costa Rica. “Vaig conèixer un home que abans recollia ous de tortuga per vendre’ls, i avui els protegeix. Aquest canvi de mentalitat s’ha aconseguit gràcies al turisme”.
Bárbara Gil, inspiració literària en una hisenda cafetera
L’escriptora Bárbara Gil, autora de La leyenda del volcán (Plaza & Janés, 2023), va descobrir Costa Rica durant un viatge just després de la pandèmia, buscant inspiració per a la seva novel·la. Per això, es va instal·lar en una hisenda cafetera centenària. “Primer va ser la història, després buscar el lloc”, explica, fent al·lusió a una novel·la anterior en què, per contra, la inspiració va sorgir després del viatge. La seva obra combina el romanticisme històric amb una crítica social sobre l’auge de les bananeres, el ferrocarril i l’impacte d’aquestes indústries.
Més enllà de la ficció, la Bárbara recorda moments personals especials. “Em vaig enamorar de Costa Rica quan em vaig perdre a la selva buscant un manantial. Portava un matxet i obria camí entre els arbres de jabillo, plens d’espines. Em vaig acabar perdent, però em sentia absolutament lliure”. Però, per llibertat, la que li va donar banyar-se al riu Celeste nua. “En aquell moment tan íntim i especial, de sobte vaig veure un jaguar, que és una cosa gens fàcil”. També destaca el contacte amb comunitats indígenes com els Bri-Bri. “Una altra experiència que ja porto sempre amb mi”.
I és que l’Expedició a Costa Rica t’ofereix l’oportunitat de gaudir d’un país ric en cultura i paisatge. T’interessa? Clica aquí per inscriure’t.
Alejandra Laborda, l’ambientalista que es va enamorar de Costa Rica
Alejandra Laborda va arribar a Costa Rica amb la finalitat de protegir la seva natura. En concret, col·laborant amb associacions dedicades a la conservació de tortugues marines, patrullant platges per evitar el saqueig de nius i traslladant-los a zones segures. “Agafàvem cada niu i el portàvem a un lloc segur on no pogués veure’s afectat per cap depredador”, relata. A Costa Rica també va viure una història d’amor. “Ara és un gran amic, però Costa Rica em va donar molt”.
Entre les anècdotes del seu any i mig al país, n’hi ha una que la va marcar especialment. “Vaig dormir en un manglar i em vaig despertar amb la crescuda de l’aigua. Va ser un moment desconcertant, però també de connexió amb la natura”. Tot i això, el seu instant inoblidable va ser el que descriu com “la millor posta de sol de la seva vida”. El va viure a la seva platja preferida. “Un refugi al qual sempre m’agrada tornar mentalment quan sento que tot m’aclapara”.
Així que, si tu també et vols enamorar perdudament del país, l’Expedició a Costa Rica t’ofereix una oportunitat única. Inscriu-t’hi clicant aquí.
- La casa dels famosos a Cadaqués
- Els nous radars fixos de Girona començaran a funcionar aquest dimecres
- Una baralla a Girona acaba amb un home llençant-se al riu per evitar ser atropellat
- Eleven a 16 milions el blanqueig a la Costa Brava de l’oligarca vinculat a Putin
- Miguel Perlado, expert en sectes: 'Diverses devotes dormien amb la líder i es fomentaven petons als llavis
- Detenen un veí de Blanes per explotació laboral: 90 hores setmanals per 850 euros al mes
- La policia investiga la trama russa de la Costa Brava per dues compres a Quart
- El remei per acabar amb la mala olor de les aixelles a l'estiu