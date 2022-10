A l'origen de l'envelliment prematur hi intervé un procés de deteriorament cel·lular anomenat estrès oxidatiu que pot arribar a provocar, a més, efectes nocius més severs que les arrugues, les taques i la flacciditat. El dany a l'interior de la cèl·lula pot afectar diferents òrgans i desencadenar malalties, problemes de memòria, dolors articulars…

1. Què és l'estrès oxidatiu?

En inhalar l'oxigen necessari per al metabolisme cel·lular –en què la glucosa reacciona amb l'oxigen per produir energia– es produeix simultàniament l'alliberament d'una sèrie de “residus”, anomenats radicals lliures. Els radicals són molècules formades per electrons imparells i que tendeixen a robar un electró a altres molècules per aconseguir la seva estabilitat. El que passa aleshores, quan una molècula perd un electró, és que es converteix així mateix en un radical lliure que, al seu torn, n’hi pot robar un a un altra molècula i començar una reacció en cadena.

Tot i que tenen mala fama, aquestes molècules altament reactives són necessàries –en les concentracions adequades– perquè el nostre organisme funcioni correctament, ja que intervenen en diversos processos cel·lulars vitals i són necessaris per lluitar contra virus i bacteris.

Els radicals lliures s'estan generant contínuament i de forma natural al nostre organisme, però la seva acció està contrarestada pels antioxidants. Això és el que es coneix com l’equilibri “redox”. Tot i això, quan hi ha un excés en la producció de radicals lliures (per diferents motius com l'exposició a radiació ultraviolada, una dieta inadequada, l'estrès, el tabac…) i els antioxidants no són suficients per neutralitzar-los, es trenca aquest equilibri i es produeix una situació d'estrès oxidatiu amb els seus conseqüents efectes nocius.

2. Quines són les conseqüències en la salut?

Tot i que l'envelliment de les cèl·lules és un procés natural normal, l'increment de l'activitat oxidativa a l'interior de la cèl·lula origina un canvi estructural i funcional que n'accelera l'envelliment i afavoreix la mort cel·lular. Això comporta danys als teixits i afavoreix l'aparició de tumors.

Aquest deteriorament pot afectar tots els òrgans i sistemes (de la pell al cor, a l'aparell circulatori, el respiratori, el gastrointestinal, la vista…), originant malalties de diferent gravetat: diabetis, accidents cardiovasculars, artritis reumatoide, càncer…

Una altra de les conseqüències més severes és la que afecta el funcionament neuronal i que pot donar lloc a malalties degeneratives com l'Alzheimer o el Parkinson.

3. Com combatre l'estrès oxidatiu?

Només hi ha dos antídots possibles. El primer és renunciar a tòxics com el tabac i l'alcohol, evitar l'exposició al sol sense la protecció deguda i esquivar –en la mesura del possible– l'estrès i la contaminació.

El segon té a veure amb l'alimentació: el més idoni és prescindir dels precuinats i el menjar ràpid i aliar-nos amb els aliments frescos i els imprescindibles antioxidants. "El seu paper com a reductor de l'estrès oxidatiu, un problema que s'agreuja amb l'edat, és allò que els fa tan essencials", expliquen des de la Fundació Espanyola del Cor (FEC).

Mentre som joves, els radicals lliures d'oxigen s'eliminen de l'interior de la cèl·lula gràcies als antioxidants naturals, però, a mesura que fem anys, l'organisme va perdent l’eficàcia “netejadora” i és llavors quan es fa més important assegurar-nos de suplir aquest dèficit a través de la dieta.

Tot i que hi ha centenars d'antioxidants diferents, segons la FEC en general podrien classificar-se en tres grans grups: polifenols, carotenoides i vitamines dels grups C i E. I la millor manera de proporcionar a l'organisme tots els necessaris per assolir l'equilibri és una dieta rica en vegetals i tan variada com sigui possible. Sense necessitat de conèixer amb detall la composició de nutrients i micronutrients de cada aliment, una forma fàcil d'assegurar-nos d'ingerir-ne una bona diversitat és posar en els nostres àpats diaris molts colors diferents.

